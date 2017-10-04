Розничные цены на бензин и ДТ 4 октября не изменились

В среду, 4 октября, средние цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС остались на уровне 3 октября. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 25,62 грн/л, бензинов марки А-95 - 26,35 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удержалась на уровне 27,42 грн/л.

Кроме того, ценовая стабильность наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 4 октября, составляет 23,71 грн/грн/л.

В то же время, в «А-95» отметили, что в сети KLO дизельное топливо подорожало на 40 коп./л, до 23,99 грн/л. Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Надежда» и «Катрал» повысили цены на топливо на 5-10 коп./л .

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 3 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,80 грн/л, А-95 - на 1,79 грн/л, А95+ - на 1,73 грн/л, а ДТ прибавило 1,80 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 4/3 октября 2017 г., грн/л: