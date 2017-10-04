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Информация об агентстве
Розничные цены на бензин и ДТ 4 октября не изменились
11:38 04.10.2017 |
В среду, 4 октября, средние цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС остались на уровне 3 октября. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 25,62 грн/л, бензинов марки А-95 - 26,35 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удержалась на уровне 27,42 грн/л.
Кроме того, ценовая стабильность наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 4 октября, составляет 23,71 грн/грн/л.
В то же время, в «А-95» отметили, что в сети KLO дизельное топливо подорожало на 40 коп./л, до 23,99 грн/л. Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Надежда» и «Катрал» повысили цены на топливо на 5-10 коп./л .
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 3 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,80 грн/л, А-95 - на 1,79 грн/л, А95+ - на 1,73 грн/л, а ДТ прибавило 1,80 грн./л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 4/3 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,29
|
0,00
|
26,91
|
0,00
|
27,93
|
0,00
|
24,25
|
0,00
|
Shell
|
26,42
|
0,00
|
27,34
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
24,37
|
0,00
|
SOCAR
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
24,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
UPG
|
25,30
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
23,13
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Автотранс
|
24,93
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
22,98
|
0,00
|
Параллель
|
26,19
|
0,00
|
27,19
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,52
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,25
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
22,60
|
0,05
|
KLO
|
25,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
23,99
|
0,40
|
Marshal
|
24,45
|
0,00
|
25,30
|
0,00
|
x
|
x
|
22,70
|
0,00
|
Восток
|
25,65
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
Надежда
|
24,99
|
0,10
|
25,98
|
0,10
|
26,48
|
0,10
|
22,99
|
0,05
|
Овис
|
25,44
|
0,00
|
26,46
|
0,00
|
27,96
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Катрал
|
25,19
|
0,10
|
26,17
|
0,10
|
26,19
|
0,10
|
23,17
|
0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
24,60
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,34
|
0,00
|
22,86
|
0,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
ZOG
|
25,39
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
Mango
|
24,59
|
0,00
|
26,19
|
0,00
|
27,19
|
0,00
|
24,04
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
25,62
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
27,42
|
0,00
|
23,71
|
0,00
|
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