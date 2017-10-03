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ДТ в опте 3 октября незначительно подешевел после двухнедельного роста
17:01 03.10.2017 |
Во вторник, 3 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подешевели на 70 грн/т - до 25 870 грн/т. До этого практически две недели на оптовом рынке цена ДТ демонстрировала рост. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.С дизтопливом во вторник на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Белойл Систем», «Альянс Энерго Трейд» и «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 25 700 грн/т, максимальная - 26 000 грн/т.
«Альянс Ойл Украина» и «Альянс Ойл Трейдинг» предлагали дизтопливо Мозырского НПЗ по 26 000 грн/т в Коростене. «Альянс Энерго Трейд» выставлял туркменский ДТ Евро-5 в Запорожье - по 26 300 грн/т. Литовское дизтопливо по 25 900 грн/т в Киеве предлагал «Гранд Петрол». «Укртатнафта» по-прежнему не выставляет кременчугский ДТ на оптовый рынок.
ЗНГК во вторник сняла предложение по белорусскому бензину А-92 в Василькове и единственным предложением на рынке был кременчугский ресурс по 28 900 грн/т.
Бензин марки А-95 за сутки подешевел на 50 грн/т - до 30 500 грн/т. На 100 грн/т до 30 900 грн/т цену на белорусскую «пятерку» в Василькове опустила ЗНГК. В Киеве «Гранд Петрол» торговал литовским А-95 по 31 500 грн/т, «Укртатнафта» предлагала кременчугский ресурс по 30 100 грн/т.
Мелкооптовые партии ДТ во вторник подорожали на 2 коп./л - до 22,41 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 21,55-21,70 грн/л. Поставщик белорусского продукта в Коростене «Укроилпродукт» установил цену на уровне 21,80 грн/л.
В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Инвестнефтепродукт», «Альянс Ойл Трейдинг», «ВОГ Трейд», «Авиа Ойл», ЗНГК, «Бизнес Солюшнс», «Темиртранс-Захид», «ВД Интер» по 21,80-22,50 грн/л. «Вентус Ресурс» вышел с литовским ДТ в Броварах по 22,50 грн/т, по такой же цене в Николаеве с кременчугским ДТ торговала «Премьера-Ойл».
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