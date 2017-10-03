Банки Уолл-стрит снизили прогнозы цен на нефть 5-й месяц подряд - опрос WSJ

Банковские аналитики Уолл-стрит ухудшили прогноз цен на нефть пятый месяц подряд, свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal.

Это происходит несмотря на недавнее повышение котировок и вызвано опасениями, что ситуация с избыточными поставками топлива на мировой рынок ухудшится в 2018 году.

Пятнадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце сентября опросе, ожидают, что марка Brent будет в среднем стоить $53 за баррель в 2018 году, что на $1 ниже августовской оценки. Прогноз для WTI ухудшился также на $1 - до $50 за баррель.

В третьем квартале WTI подорожала на максимальную величину с прошлого года на фоне геополитических потрясений и признаков усиления спроса. Тем не менее, некоторые эксперты говорят, что подъем может изжить сам себя, если повышение цен подтолкнет американских сланцевых производителей к увеличению активности, а рост спроса окажется временным явлением.

"Мы думаем, что прогнозы спроса, возможно, немного оптимистичны, и в результате мы остаемся со всеми "медвежьими" факторами, которые идут со стороны поставок", - полагает глава стратегий на сырьевом рынке BNP Paribas Гарри Чилингурян.

Аналитики Commerzbank отмечают, что, исходя из усиления буровой активности, добыча нефти в США продолжит расти и достигнет 9,6 млн баррелей в сутки этой осенью, что станет максимальным объемом с 1970 года.

Кроме того, повышение нефтяных котировок может вызвать рост добычи странами-членами ОПЕК, полагают аналитики. Картель ограничил производство в этом году для того, чтобы оказать поддержку рынку, но в итоге многие его члены остались без доходов от нефтяного экспорта. Подъем цен может подтолкнуть их к возобновлению добычи в полном масштабе.

Тем не менее, некоторые аналитики видят факторы для роста нефтяных цен.

"Запасы сокращаются - и нефти, и нефтепродуктов, и мы ожидаем продолжения ребалансировки рынка, - отмечает главный нефтяной аналитики Energy Aspects Амрита Сен. - В результате этого мы увидим движение цен вверх к $62 за баррель или чуть выше в следующем году".

Однако большинство опрошенных WSJ аналитиков остаются более пессимистичными. Средний прогноз предполагает повышение цены Brent к концу следующего года до $55 за баррель.

Ожидается, что котировки останутся ниже $60 за баррель в 2019 году. При этом прогноз относительно средней стоимости Brent упал до $57,91 за баррель по сравнению с $72 за баррель в сентябре прошлого года.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 МСК подешевели на $0,08 (0,14%) - до $56,04 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на $0,09 (0,18%) - до $50,49 за баррель.