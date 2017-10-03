Розничные цены на бензин и дизтопливо 3 сентября замедлили рост

Со 2 по 3 октября розничные цены на дизельное топливо и бензины незначительно выросли. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 2-3 коп./л - до 25,62 грн/л и до 26,35 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ также подорожал на 3 коп./л до 27,42 грн/л.

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 3 октября, составила 23,70 грн/л (+4 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети Shell бензины марок А-92 и А-95+ подорожали на 47 коп./л - до 26,42 грн/л и 29,80 грн/л, бензин марки А-95 прибавил 55 коп./л, а дизтопливо подорожало на 43 коп./л.

Бензины А-92 и А-95 в сети «Азовнефтепродукт» подорожали на 30 коп./л - до 26,20 грн/л и 27,20 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ в сети прибавили 50 коп./л и 30 коп./л.

Такие сети как «Укргаздобыча», «Катрал» «Татнефть» и Mango повысили цены на топливо на 10 коп./л .

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 3 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,80 грн/л, А-95 - на 1,79 грн/л, А95+ - на 1,73 грн/л, а ДТ прибавило 1,80 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 3/2 октября 2017 г., грн/л: