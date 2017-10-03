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Розничные цены на бензин и дизтопливо 3 сентября замедлили рост
12:50 03.10.2017 |
Со 2 по 3 октября розничные цены на дизельное топливо и бензины незначительно выросли. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 2-3 коп./л - до 25,62 грн/л и до 26,35 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ также подорожал на 3 коп./л до 27,42 грн/л.
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 3 октября, составила 23,70 грн/л (+4 коп./л).
В «А-95» отметили, что в сети Shell бензины марок А-92 и А-95+ подорожали на 47 коп./л - до 26,42 грн/л и 29,80 грн/л, бензин марки А-95 прибавил 55 коп./л, а дизтопливо подорожало на 43 коп./л.
Бензины А-92 и А-95 в сети «Азовнефтепродукт» подорожали на 30 коп./л - до 26,20 грн/л и 27,20 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ в сети прибавили 50 коп./л и 30 коп./л.
Такие сети как «Укргаздобыча», «Катрал» «Татнефть» и Mango повысили цены на топливо на 10 коп./л .
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 3 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,80 грн/л, А-95 - на 1,79 грн/л, А95+ - на 1,73 грн/л, а ДТ прибавило 1,80 грн./л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 3/2 октября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,29
|
0,00
|
26,91
|
0,00
|
27,93
|
0,00
|
24,25
|
0,00
|
Shell
|
26,42
|
0,47
|
27,34
|
0,55
|
29,80
|
0,47
|
24,37
|
0,43
|
Катрал
|
25,09
|
0,10
|
26,07
|
0,10
|
26,09
|
0,10
|
23,07
|
0,10
|
SUN OIL
|
24,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
UPG
|
25,30
|
0,00
|
26,10
|
0,30
|
28,90
|
0,00
|
23,13
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Автотранс
|
24,93
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
22,98
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
24,29
|
0,30
|
24,99
|
0,30
|
x
|
x
|
22,29
|
0,30
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,25
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
22,55
|
0,04
|
KLO
|
25,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
23,59
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
26,20
|
0,30
|
27,20
|
0,30
|
28,00
|
0,50
|
24,70
|
0,30
|
Восток
|
25,65
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
Народна
|
24,85
|
0,10
|
25,35
|
0,10
|
25,85
|
0,10
|
23,10
|
0,15
|
Овис
|
25,44
|
0,00
|
26,46
|
0,00
|
27,96
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Маркет
|
24,75
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
x
|
x
|
22,77
|
0,55
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
24,60
|
0,12
|
25,50
|
0,12
|
26,34
|
0,12
|
22,86
|
0,12
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
ZOG
|
25,39
|
0,00
|
25,89
|
0,24
|
26,39
|
0,24
|
24,39
|
1,00
|
Mango
|
24,59
|
0,10
|
26,19
|
0,20
|
27,19
|
0,20
|
24,04
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
25,62
|
0,02
|
26,35
|
0,03
|
27,42
|
0,03
|
23,70
|
0,04
|
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