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Автогаз продолжает незначительно дешеветь в рознице 3 сентября
12:47 03.10.2017 |
Со 2 по 3 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 7 коп./л - до 13,37 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 42 коп./л до 13,30 грн/л цена снизилась в запорожской сети ZOG, на 27 коп./л до 13,51 грн/л цену снизил Shell, ОККО - на 23 коп./л до 13,41 грн/л. AMIC, UPG, WOG, «БРСМ-Нафта», «Овис», «Татнефть-АЗС-Украина» снизили цены в пределах 3-18 коп./л. Остальные операторы цены на газ за сутки не поменяли.
Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое. В течение сентября цены постепенно снижались и по результатам месяца опустились с 16,04 грн/л до 13,45 грн/л (на 2 октября).
Стоимость автогаза на АГЗС на 3 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика ко 2 октября
|
AMIC
|
13,09
|
-0,03
|
Shell
|
13,51
|
-0,27
|
Катрал
|
13,37
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,03
|
0,00
|
UPG
|
13,08
|
-0,05
|
WOG
|
13,52
|
-0,09
|
Автотранс
|
13,18
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,99
|
0,00
|
Авиас
|
13,30
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,17
|
-0,06
|
KLO
|
13,19
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
13,90
|
0,00
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Народна
|
13,10
|
0,00
|
Овис
|
13,08
|
-0,12
|
ОККО
|
13,41
|
-0,23
|
Барс 2000
|
12,30
|
0,00
|
Родник
|
13,40
|
0,00
|
Авантаж
|
11,75
|
0,00
|
Маркет
|
13,94
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,26
|
-0,18
|
Укрнафта
|
13,33
|
0,00
|
ZOG
|
13,30
|
-0,42
|
Mango
|
13,12
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,37
|
-0,07
|
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