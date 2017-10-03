Автогаз продолжает незначительно дешеветь в рознице 3 сентября

Со 2 по 3 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 7 коп./л - до 13,37 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 42 коп./л до 13,30 грн/л цена снизилась в запорожской сети ZOG, на 27 коп./л до 13,51 грн/л цену снизил Shell, ОККО - на 23 коп./л до 13,41 грн/л. AMIC, UPG, WOG, «БРСМ-Нафта», «Овис», «Татнефть-АЗС-Украина» снизили цены в пределах 3-18 коп./л. Остальные операторы цены на газ за сутки не поменяли.

Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое. В течение сентября цены постепенно снижались и по результатам месяца опустились с 16,04 грн/л до 13,45 грн/л (на 2 октября).

Стоимость автогаза на АГЗС на 3 октября 2017 г., грн/л: