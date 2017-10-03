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Нефть дешевеет 3 октября на фоне высокого уровня добычи ОПЕК
08:54 03.10.2017 |
Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, - инвесторы по-прежнему обеспокоены переизбытком сырья на рынке после новостей о росте добычи ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.50 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,37% - до 55,91 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,24%, до 50,46 доллара за баррель. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 93,84 пункта. В ходе торгов понедельника нефть обеих марок дешевела на 2-3%.
Согласно исследованию агентства Рейтер, добыча нефти ОПЕК за сентябрь выросла на 50 тысяч баррелей в сутки на фоне увеличения иракского экспорта и подъема производства в Ливии, не входящей в соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в сентябре снизился до 86% с 89% в августе, показало исследование агентства. По данным опроса аналитиков, проведенного агентством Блумберг, добыча нефти в сентябре выросла на 120 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом - до 32,83 миллиона баррелей в сутки, а уровень соблюдения сделки ОПЕК+ снизился до 82% с 88%.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
Некоторое укрепление доллара также способствует снижению стоимости нефти, делая сырье более дорогим для держателей других валют. Поддерживает доллар позитивная статистика по США. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 60,8% с 58,8% в августе. Прогноз предполагал снижение показателя до 58%.
Теперь рынок ожидает данных по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) и Минэнерго страны. По итогам недели, завершившейся 22 сентября, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 471 миллиона баррелей.
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