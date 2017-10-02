Цена ДТ в опте близится к 26 000 грн

В понедельник, 2 октября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 240 грн/т - до 25 940 грн/т. По сравнению с пятницей, 29 сентября, количество предложений от компаний значительно увеличилось. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в понедельник на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Параллель», «Альянс Энерго Трейд» и «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 25 550 грн/т, максимальная - 25 700 грн/т. Торговля с Новоград-Волынского в понедельник восстановилась после остановки в пятницу после обеда.

«Альянс Ойл Украина» предлагала дизтопливо Мозырского НПЗ по 26 000 грн/т из Коростеня, «Альянс Ойл Трейдинг» предлагал с этой же станции дизельное топливо стандарта Евро-4 Новополоцкого НПЗ по цене 25900 грн/т.

Литовское дизтопливо по 25 900 грн/т в Киеве предлагал «Гранд Петрол». В Житомирской области по 26 400 грн/т литовским ресурсом торговала «Параллель». «Укртатнафта» по-прежнему не выставляет кременчугский ДТ на оптовый рынок.

В «А-95» отметили, что «Альянс Энерго Трейд» начал предлагать туркменский ДТ Евро-5 из Запорожья - по 26 300 грн/т.

Средняя цена тонны бензина марки А-92 в крупном опте 2 октября увеличилась на 50 грн/т - до 29 750 грн/т. Белорусским ресурсом в Василькове торговала ЗНГК по 30 600 грн/т. «Укртатнафта» вышла с ценой 28 900 грн/т.

Бензин марки А-95 за выходные подорожал на 650 грн/т - до 30 550 грн/т. С белорусской «пятеркой» по 31 000 грн/т на рынок выходила ЗНГК. В Киеве «Гранд Петрол» торговал литовской «пятеркой» по 31 500 грн/т, «Укртатнафта» предлагала кременчугский ресурс по 30 100 грн/т.

Мелкооптовые партии дизтоплива в понедельник подорожали на 30 коп./л - до 22,39 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 21,55-21,70 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цены на уровне 21,70-22,30 грн/л.

В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали «Инвестнефтепродукт», «Авиа Ойл», ЗНГК, «Бизнес Солюшнс», «Темиртранс-Захид» по 21,80-22,60 грн/л.

Повышение цен связано с ростом европейских котировок, а также - с наблюдающимся в последний месяц ослаблением гривны. Кроме того, опрошенные enkorr участники рынка отмечают, что на рост цены влияет неритмичность отгрузок топлива. В частности, операторы сетуют на задержки в работе «Укрзализныци», которая в последние дни существенно увеличила сроки доставки груза с основных железнодорожных узлов.

Как сообщал enkorr, в пятницу, 29 сентября, большинство трейдеров сняли свои предложения дизельного топлива на крупнооптовом рынке. При этом средние цены ДТ впервые с февраля 2015 г. превысили отметку 25 000 грн/т.