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С 29 сентября по 2 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 15 коп./л - до 13,45 грн/л
12:29 02.10.2017 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
За выходные на 25 коп./л до 13,12 грн/л автогаз подешевел в сети AMIC, на 20 коп./л до 13,19 грн/л цена снизилась на KLO. SOCAR и Shell опустили цены на 16-18 коп./л до 13,69-13,78 грн/л, соответственно.
«Авиас» снизил цену на 39 коп./л, «Укрнафта» - на 27 коп./л. Напомним, в четверг, 28 сентября, «Приват» купил газ на аукционе «Укрнафты» на 500-1000 грн/т дешевле остальных участников рынка.
Больше всего - на 70 коп./л - цены за выходные снизили «Барс-2000» и «Авантаж». В сети «Авантаж» газ торгуется по 11,75 грн/л.
Стоимость автогаза на АГЗС на 2 октября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 29 сентября
|
AMIC
|
13,12
|
-0,25
|
Shell
|
13,78
|
-0,18
|
SOCAR
|
13,69
|
-0,16
|
SUN OIL
|
13,03
|
-0,05
|
UPG
|
13,13
|
0,00
|
WOG
|
13,61
|
0,00
|
Автотранс
|
13,18
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
13,30
|
-0,39
|
БРСМ-Нафта
|
13,23
|
-0,06
|
KLO
|
13,19
|
-0,20
|
Marshal
|
13,15
|
-0,35
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,19
|
-0,05
|
Овис
|
13,20
|
0,00
|
ОККО
|
13,64
|
0,00
|
Барс 2000
|
12,30
|
-0,70
|
Родник
|
13,40
|
0,00
|
Авантаж
|
11,75
|
-0,70
|
Маркет
|
13,94
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,44
|
-0,06
|
Укрнафта
|
13,33
|
-0,27
|
ZOG
|
13,72
|
0,00
|
Mango
|
13,12
|
-0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
13,45
|
-0,15
|
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