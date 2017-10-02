С 29 сентября по 2 октября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 15 коп./л - до 13,45 грн/л

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

За выходные на 25 коп./л до 13,12 грн/л автогаз подешевел в сети AMIC, на 20 коп./л до 13,19 грн/л цена снизилась на KLO. SOCAR и Shell опустили цены на 16-18 коп./л до 13,69-13,78 грн/л, соответственно.

«Авиас» снизил цену на 39 коп./л, «Укрнафта» - на 27 коп./л. Напомним, в четверг, 28 сентября, «Приват» купил газ на аукционе «Укрнафты» на 500-1000 грн/т дешевле остальных участников рынка.

Больше всего - на 70 коп./л - цены за выходные снизили «Барс-2000» и «Авантаж». В сети «Авантаж» газ торгуется по 11,75 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС на 2 октября 2017 г., грн/л: