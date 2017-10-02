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С 29 сентября по 2 октября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост
12:27 02.10.2017 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 4 коп./л и 5 коп./л - до 25,60 грн/л и до 26,32 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 5 коп./л (27,39 грн/л).
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 2 октября, составила 23,66 грн/л (+6 коп./л).
В «А-95» отметили, что в сети Marshal бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 50 коп./л - до 24,45 грн/л и 25,30 грн/л, а дизтопливо подорожало на 60 коп./л - до 22,70 грн/л. Бензины А-92 и А-95 в сети AMIC подорожали на 38 коп./л и 50 коп./л - до 26,29 грн/л и 26,91 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ в сети прибавили 47 коп./л и 33 коп./л.
Кроме того, такие сети как «Параллель», «Татнефть», SUN OIL и KLO повысили цены на топливо на 6-50 коп./л. При этом бензин А-95+ в сети KLO подешевел на 20 коп./л.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 2 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,77 грн/л, А-95 - на 1,76 грн/л, А95+ - на 1,70 грн/л, а ДТ прибавило 1,76 грн./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 2 октября/29 сентября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
26,29
|
0,38
|
26,91
|
0,50
|
27,93
|
0,47
|
24,25
|
0,33
|
Shell
|
25,96
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
29,33
|
0,00
|
23,93
|
0,00
|
SOCAR
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
24,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
23,40
|
0,50
|
UPG
|
25,30
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
23,13
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Автотранс
|
24,93
|
0,00
|
25,94
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
22,98
|
0,00
|
Параллель
|
26,19
|
0,20
|
27,19
|
0,20
|
27,99
|
0,20
|
24,52
|
0,20
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,25
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
22,52
|
0,51
|
KLO
|
25,49
|
0,20
|
25,99
|
0,30
|
27,79
|
-0,20
|
23,59
|
0,40
|
Marshal
|
24,45
|
0,50
|
25,30
|
0,50
|
x
|
x
|
22,70
|
0,60
|
Восток
|
25,65
|
0,00
|
26,85
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
Надежда
|
24,89
|
0,00
|
25,88
|
0,00
|
26,38
|
0,00
|
22,94
|
0,00
|
Овис
|
25,44
|
0,00
|
26,46
|
0,00
|
27,96
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Маркет
|
24,75
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
x
|
x
|
22,22
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
24,48
|
0,12
|
25,38
|
0,12
|
26,22
|
0,12
|
22,74
|
0,06
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
ZOG
|
25,39
|
0,00
|
25,65
|
0,00
|
26,15
|
0,00
|
23,39
|
0,00
|
Mango
|
24,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
23,54
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
25,60
|
0,04
|
26,32
|
0,05
|
27,39
|
0,05
|
23,66
|
0,06
|
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