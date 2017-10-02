С 29 сентября по 2 октября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 4 коп./л и 5 коп./л - до 25,60 грн/л и до 26,32 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 5 коп./л (27,39 грн/л).

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 2 октября, составила 23,66 грн/л (+6 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети Marshal бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 50 коп./л - до 24,45 грн/л и 25,30 грн/л, а дизтопливо подорожало на 60 коп./л - до 22,70 грн/л. Бензины А-92 и А-95 в сети AMIC подорожали на 38 коп./л и 50 коп./л - до 26,29 грн/л и 26,91 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ в сети прибавили 47 коп./л и 33 коп./л.

Кроме того, такие сети как «Параллель», «Татнефть», SUN OIL и KLO повысили цены на топливо на 6-50 коп./л. При этом бензин А-95+ в сети KLO подешевел на 20 коп./л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 2 октября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,77 грн/л, А-95 - на 1,76 грн/л, А95+ - на 1,70 грн/л, а ДТ прибавило 1,76 грн./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 2 октября/29 сентября 2017 г., грн/л: