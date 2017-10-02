Стоимость нефти снижается 2 октября на сообщениях о росте добычи ОПЕК

Мировые цены на нефть снижаются утром в понедельник на фоне сообщений о росте ее добычи в странах ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.30 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37%, до 56,58 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,29%, до 51,52 доллара за баррель.

Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 50 тысяч баррелей в сутки на фоне увеличения иракского экспорта и подъема производства в Ливии, которая не входит в глобальный пакт о сокращении нефтедобычи ОПЕК и других государств (ОПЕК+), свидетельствуют данные исследования агентства Рейтер. Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в сентябре снизился до 86% с 89% в августе, показало исследование агентства. Основная доля общих сокращений продолжает приходиться на одного из ведущих производителей - Саудовскую Аравию.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Инвесторы также продолжили отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о динамике числа буровых установок в США за неделю. По данным компании, за неделю, завершившуюся 29 сентября, число установок выросло на пять штук, или на 0,5%, до 940 штук. В годовом выражении число буровых установок выросло на 418 штуки, или в 1,8 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на шесть, или на 0,8%, до 750 единиц. Количество газодобывающих установок снизилось за неделю на одну штуку, или на 0,53%, до 189 штук.

Кроме того, снижение нефтяных цен связано с тем, что трейдеры продолжили фиксировать прибыль на фоне увеличения стоимости "черного золота" на прошлой неделе. Рост цен был связан с референдумом о независимости в Иракском Курдистане, который состоялся в прошлый понедельник и на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Участники рынка опасались по поводу сбоев поставок нефти через территорию региона. Турция заявила, что в вопросах экспорта будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде. А президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Курдистана через Турцию.