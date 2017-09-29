В пятницу большинство трейдеров сняли свои предложения ДТ в крупном опте

В пятницу, 29 сентября, большинство трейдеров сняли свои предложения дизельного топлива на крупнооптовом рынке. При этом средние цены ДТ впервые с февраля 2015 г. превысили отметку 25 000 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

В частности, в пятницу практически полностью была прекращена торговля ДТ с Новоград-Волынского. С утра несколько трейдеров выходили с предложением 25 150-25 300 грн/т, но около 12:00 прием новых заявок был прекращен из-за наплыва большого количества желающих приобрести ресурс. Отгрузка осуществляется уже по ранее оформленным заявкам. Как стало известно enkorr, в данный момент в Новоград-Волынском скопилось более 100 автоцистерн в ожидании отгрузки.

По информации enkorr, увеличение нагрузки на Новоград-Волынский вызвана ограниченным предложением белорусского ресурса в Коростене, которое возникло из-за остановки Мозырского НПЗ. «Альянс Ойл Украина» предлагает белорусский ресурс в Коростене по 26 000 грн/т с отгрузкой в первых числах октября.

Накануне Кременчугский НПЗ прекратил реализацию ДТ в опте. По словам участников рынка, причиной этого является нехватка у завода свободного ресурса. В Киеве литовским ДТ «Гранд Петрол» торгует по 25 400 грн/т.

Ограничение предложения ДТ на рынке является традиционным под конец месяца, поскольку операторы подсчитывают остатки. Но на этот раз оно усугубилось рядом факторов, в частности, остановкой Мозырского НПЗ, и задержками в работе «Укрзализныци». Кроме того, из-за роста европейских котировок и ослабления гривны снижается привлекательность продажи топлива в крупном опте.

Похожая ситуация наблюдается и в мелком опте. В пятницу после непродолжительной торговли прекратили продажу «Анвитрейд», «Фактор», «Альянс Энерго Трейд», «Укрпалетсистем», «Е.Коннект» и другие. Факторы влияющие на ограничение предложения ДТ в мелком опте аналогичны к тем, что наблюдаются на крупнооптовом рынке. Средние ДТ цены в мелком опте 29 сентября увеличились на 57 коп./л до 22,09 грн/л.