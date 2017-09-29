Цены на ДТ и бензины 29 сентября немного подросли

С 28 по 29 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили плавный рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 5 коп./л и 4 коп./л - до 25,56 грн/л и до 26,27 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 8 коп./л (27,34 грн/л).

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 29 сентября, составила 23,60 грн/л (+4 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети «Надежда» бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 70 коп./л - до 24,89 грн/л и 25,88 грн/л. Бензин А-95+ подорожал на 70 коп./л, а ДТ - на 85 коп./л. Бензин А-92 в сети «Восток» подорожал на 70 коп./л - до 25,65 грн/л, а бензины А-95 и А-95+ прибавили 90 коп./л

Кроме того, такие сети как Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Маркет и «Укр-Петроль» повысили цены на топливо на 3-54 грн./л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 по 29 сентября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,73 грн/л, А-95 - на 1,71 грн/л, А95+ - на 1,65 грн/л, а ДТ прибавило 1,70 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 29/28 сентября 2017 г., грн/л: