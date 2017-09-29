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Цены на автогаз 29 сентября опустились еще на 7 коп
11:56 29.09.2017 |
С 28 по 29 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 7 коп./л - до 13,60 грн/л. Таким образом с начала месяца средняя цена автогаза упала на 2,44 грн/л (на 15%). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
За прошедшие сутки на 30 коп./л цены опустили «Надежда» и KLO. На 15-20 коп./л газ подешевел на AMIC, Shell, SUN OIL, WOG, «Автотранс» и «Родник». На 11 коп./л цена снизилась на «БРСМ-Нафта», на 4 коп./л - в сети Mango. Остальные операторы за прошедшие сутки цены не меняли.
Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
Стоимость автогаза на АГЗС на 29 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 28 сентября
|
AMIC
|
13,37
|
-0,18
|
Shell
|
13,96
|
-0,16
|
SOCAR
|
13,85
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,08
|
-0,17
|
UPG
|
13,13
|
0,00
|
WOG
|
13,61
|
-0,19
|
Автотранс
|
13,18
|
-0,20
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
13,69
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,29
|
-0,11
|
KLO
|
13,39
|
-0,30
|
Marshal
|
14,00
|
0,00
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,24
|
-0,30
|
Овис
|
13,20
|
0,00
|
Барс 2000
|
13,00
|
0,00
|
Родник
|
13,40
|
-0,15
|
Авантаж
|
12,45
|
0,00
|
ОККО
|
13,64
|
0,00
|
Маркет
|
13,94
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,61
|
0,00
|
ZOG
|
13,72
|
0,00
|
Mango
|
13,24
|
-0,04
|
Средняя цена в Украине:
|
13,60
|
-0,07
|
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