Цены на автогаз 29 сентября опустились еще на 7 коп

С 28 по 29 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 7 коп./л - до 13,60 грн/л. Таким образом с начала месяца средняя цена автогаза упала на 2,44 грн/л (на 15%). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

За прошедшие сутки на 30 коп./л цены опустили «Надежда» и KLO. На 15-20 коп./л газ подешевел на AMIC, Shell, SUN OIL, WOG, «Автотранс» и «Родник». На 11 коп./л цена снизилась на «БРСМ-Нафта», на 4 коп./л - в сети Mango. Остальные операторы за прошедшие сутки цены не меняли.

Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Стоимость автогаза на АГЗС на 29 сентября 2017 г., грн/л: