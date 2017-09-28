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ДТ в опте к концу месяца подорожало до 24 900 грн
19:06 28.09.2017 |
Средние цены дизельного топлива в крупном опте в четверге, 28 сентября, выросли на 200 грн/т - до 24 900 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в среду на ст. Новоград-Волынский вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Белойл Систем», «Глуско Украина», «Альянс Энерго Трейд» и «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 24 650 грн/т у «Темиртранс-Захид», максимальная - 25 400 грн/т у «Альянс Энерго Трейда».
«Альянс Ойл Украина» предлагал дизтопливо белорусских НПЗ по 25 000 грн/т в Коростене. Литовское дизтопливо по 25 150 грн/т в Киевской области выставлял «Гранд Петрол», «Параллель» - в Житомирской по 25 000 грн/т.
В крупный опт с бензином марки А-95 28 сентября вышли только 2 компании: «Укртатнафта» предлагала кременчугский ресурс по цене 29 900 грн/т, «Грант Петрол» - литовский по 31 200 грн/т в Киеве. По «двойке» в опте также было два предложения - «Укртатнафта» с ценой 28 800 грн/т и ЗНГК с 30 600 грн/т за белорусский ресурс в Василькове.
Повышение цен связано с ростом европейских котировок под конец месяца, а также - с наблюдающимся в последние дни ослаблением гривны. Кроме того, опрошенные enkorr участники рынка отмечают, что на рост цены влияет неритмичность отгрузок топлива. В частности, операторы сетуют на задержки в работе «Укрзализныци», которая в последние дни существенно увеличила сроки доставки груза с основных железнодорожных узлов.
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