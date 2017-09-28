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Цены на бензин и дизтопливо 28 сентября замедлили рост
12:52 28.09.2017 |
27-28 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили плавный рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 25,51 грн/л и до 26,23 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на также на 1 коп./л (27,26 грн/л).
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 28 сентября, составила 23,56 грн/л (+1 коп./л).
В «А-95» отметили, что в сети «Народна» бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 25 коп./л - до 24,75 грн/л и 25,25 грн/л. Бензин А-95+ и ДТ выросли в цене на 25 коп./л и 45 коп./л, соответственно. Бензин А-92 в сети «Автотранс» подорожал на 45 коп./л - до 24,63 грн/л.
Кроме того, такие сети как Shell, «Укргаздобыча», «Катрал» и Mango повысили цены на топливо на 0,8-50 грн./л.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 по 28 сентября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,68 грн/л, А-95 - на 1,66 грн/л, А95+ - на 1,57 грн/л, а ДТ прибавило 1,66 грн./л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 28/27 сентября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
25,92
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
23,92
|
0,00
|
Shell
|
25,88
|
-0,08
|
26,72
|
0,00
|
29,26
|
0,00
|
23,91
|
-0,08
|
SOCAR
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Народна
|
24,75
|
0,25
|
25,25
|
0,25
|
25,75
|
0,25
|
22,95
|
0,45
|
UPG
|
25,30
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
23,13
|
0,00
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Автотранс
|
24,63
|
0,45
|
25,64
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
22,68
|
0,00
|
Параллель
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,13
|
0,00
|
24,62
|
0,00
|
25,52
|
0,00
|
21,78
|
0,00
|
KLO
|
25,29
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
23,19
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
25,90
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
24,40
|
0,40
|
Укргаздобыча
|
23,99
|
0,10
|
24,69
|
0,10
|
x
|
x
|
21,99
|
0,20
|
Надежда
|
24,19
|
0,00
|
25,18
|
0,00
|
25,48
|
0,00
|
22,09
|
0,00
|
Овис
|
25,44
|
0,00
|
26,46
|
0,00
|
27,96
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Катрал
|
24,59
|
0,10
|
25,57
|
0,10
|
25,59
|
0,10
|
22,57
|
0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
24,36
|
0,00
|
25,26
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
22,68
|
0,24
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
ZOG
|
24,85
|
0,00
|
25,65
|
0,00
|
26,15
|
0,00
|
22,85
|
0,00
|
Mango
|
24,49
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
23,24
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
25,51
|
0,01
|
26,23
|
0,01
|
27,26
|
0,01
|
23,56
|
0,01
|
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