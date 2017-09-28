Цены на бензин и дизтопливо 28 сентября замедлили рост

27-28 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили плавный рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 25,51 грн/л и до 26,23 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на также на 1 коп./л (27,26 грн/л).

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 28 сентября, составила 23,56 грн/л (+1 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети «Народна» бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 25 коп./л - до 24,75 грн/л и 25,25 грн/л. Бензин А-95+ и ДТ выросли в цене на 25 коп./л и 45 коп./л, соответственно. Бензин А-92 в сети «Автотранс» подорожал на 45 коп./л - до 24,63 грн/л.

Кроме того, такие сети как Shell, «Укргаздобыча», «Катрал» и Mango повысили цены на топливо на 0,8-50 грн./л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 по 28 сентября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,68 грн/л, А-95 - на 1,66 грн/л, А95+ - на 1,57 грн/л, а ДТ прибавило 1,66 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 28/27 сентября 2017 г., грн/л: