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Автогаз 28 сентября скинул в цене еще 13 коп
12:46 28.09.2017 |
С 27 по 28 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 13 коп./л - до 13,67 грн/л. Таким образом с начала месяца средняя цена автогаза упала на 2,11 грн/л (почти на 13%). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
SOCAR опустил цену на 54 коп./л - до 13,58 грн/л. На 29 коп./л до 13,65 грн/л цена снизилась в сети ОККО. На 21 коп. подешевел литр топлива в сети «Укрнафта». «БРСМ-Нафта» опустила цену на 19 коп./л - до 13,4 грн/л. WOG снизил стоимость литра СУГ на 15 коп. - до 13,80 грн/л.
Сжиженный газ на заправках «Авиас» подешевел на 13 коп./л - до 13,69 грн/л. По 10 коп./л скинули «Укргаздобыча» и «Катрал». На 1 коп./л снизилась стоимость ресурса у AMIC.
Остальные операторы за прошедшие сутки цены не меняли.
Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
Стоимость автогаза на АГЗС на 28 сентября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
28 сен.
|
+/-
|
AMIC
|
13,55
|
-0,01
|
Shell
|
14,11
|
0,00
|
SOCAR
|
13,85
|
-0,54
|
«Народна»
|
13,10
|
0,00
|
UPG
|
13,13
|
0,00
|
WOG
|
13,80
|
-0,15
|
«Автотранс»
|
13,38
|
0,00
|
«Параллель»
|
13,99
|
0,00
|
«Авиас»
|
13,69
|
-0,13
|
«БРСМ-Нафта»
|
13,40
|
-0,19
|
KLO
|
13,69
|
0,00
|
«Азовнефтепродукт»
|
13,90
|
0,00
|
«Укргаздобыча»
|
12,99
|
-0,10
|
«Надежда»
|
13,54
|
0,00
|
«Овис»
|
13,20
|
0,00
|
ОККО
|
13,65
|
-0,29
|
«Катрал»
|
13,57
|
-0,10
|
«Татнефть-АЗС-Украина»
|
13,50
|
0,00
|
«Барс 2000»
|
13,00
|
0,00
|
«Родник»
|
13,55
|
0,00
|
«Авантаж»
|
12,45
|
0,00
|
«Укрнафта»
|
13,61
|
-0,21
|
ZOG
|
13,72
|
0,00
|
Mango
|
13,29
|
-0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
13,67
|
-0,13
|
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