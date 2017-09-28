Автогаз 28 сентября скинул в цене еще 13 коп

С 27 по 28 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 13 коп./л - до 13,67 грн/л. Таким образом с начала месяца средняя цена автогаза упала на 2,11 грн/л (почти на 13%). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

SOCAR опустил цену на 54 коп./л - до 13,58 грн/л. На 29 коп./л до 13,65 грн/л цена снизилась в сети ОККО. На 21 коп. подешевел литр топлива в сети «Укрнафта». «БРСМ-Нафта» опустила цену на 19 коп./л - до 13,4 грн/л. WOG снизил стоимость литра СУГ на 15 коп. - до 13,80 грн/л.

Сжиженный газ на заправках «Авиас» подешевел на 13 коп./л - до 13,69 грн/л. По 10 коп./л скинули «Укргаздобыча» и «Катрал». На 1 коп./л снизилась стоимость ресурса у AMIC.

Остальные операторы за прошедшие сутки цены не меняли.

Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Стоимость автогаза на АГЗС на 28 сентября 2017 г., грн/л: