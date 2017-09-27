Цена ДТ в опте выросла на 250 грн/т – до 24 700 грн/т

В среду, 27 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 250 грн/т - до 24 700 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в среду на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Белойл Систем», «Параллель», «Глуско Украина», «Закарпатнефтепродукт-М» и «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 24 400 грн/т, максимальная - 24 500 грн/т.

ЗГНК продавала дизтопливо белорусских НПЗ по 25 200 грн/т. Литовское дизтопливо по 25 150 грн/т в Киевской области выставлял «Гранд Петрол», «Параллель» - в Житомирской по 24 700 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 24 900 грн/т.

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 27 сентября выросла на 100 грн/т - до 30 370 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 200 грн/т. ЗГНК предлагала белорусский продукт в Коростене по 30 900 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 29 900 грн/т, ОККО - шебелинский продукт по 30 300 грн/т.

Бензин марки А-92 подорожал на 30 грн/т - до 29 350 грн/т. С белорусской «двойкой» по 30 300 грн/т на рынок выходила ЗГНК. «Альянс Энерго Трейд» и «Укртатнафта» предлагали кременчугский ресурс по 28 800-28 900 грн/т. ОККО продавала шебелинскую «двойку» по 29 400 грн/т.

Мелкооптовые партии дизтоплива в среду подорожали на 36 коп./л - до 21,10 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 20,40-20,50 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цены на уровне 20,50-20,60 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали ЗГНК, «Темиртранс-Захид» и «Авиа Ойл» по 20,50-20,90 грн/л. «Укртатнафта» продавала ресурс производства Кременчугского НПЗ по 20,70 грн/л.