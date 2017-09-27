Цены на бензин и дизтопливо продолжают расти 27 сентября

26-27 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 11 коп./л и 8 коп./л - до 25,50 грн/л и до 26,22 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 7 коп./л (27,22 грн/л).

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 27 сентября, составила 23,54 грн/л (+9 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети UPG бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 60 коп/л - до 25,50 грн/л и 25,80 грн/л, соответственно, а бензин А-95+ и ДТ выросли в цене на 80 коп/л. Бензин А-92 и дизтопливо в сети AMIC подорожали на 50 коп./л, до 25,92 грн/л и 23,92 грн/л, соответственно.

Кроме того, такие сети как SUN OIL, «Автотранс», KLO, «Народна», Marshal, «Татнефть», «Маркет» и «БРСМ-Нафта» повысили цены на топливо на 0,14-1,1 грн./л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 по 27 сентября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,67 грн/л, А-95 - на 1,65 грн/л, А95+ - на 1,56 грн/л, а ДТ прибавило 1,65 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 сентября 2017 г., грн/л: