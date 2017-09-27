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Цены на бензин и дизтопливо продолжают расти 27 сентября
12:59 27.09.2017 |
26-27 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 11 коп./л и 8 коп./л - до 25,50 грн/л и до 26,22 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 7 коп./л (27,22 грн/л).
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 27 сентября, составила 23,54 грн/л (+9 коп./л).
В «А-95» отметили, что в сети UPG бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 60 коп/л - до 25,50 грн/л и 25,80 грн/л, соответственно, а бензин А-95+ и ДТ выросли в цене на 80 коп/л. Бензин А-92 и дизтопливо в сети AMIC подорожали на 50 коп./л, до 25,92 грн/л и 23,92 грн/л, соответственно.
Кроме того, такие сети как SUN OIL, «Автотранс», KLO, «Народна», Marshal, «Татнефть», «Маркет» и «БРСМ-Нафта» повысили цены на топливо на 0,14-1,1 грн./л.
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 по 27 сентября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,67 грн/л, А-95 - на 1,65 грн/л, А95+ - на 1,56 грн/л, а ДТ прибавило 1,65 грн./л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
25,92
|
0,50
|
26,41
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
23,92
|
0,50
|
Shell
|
25,97
|
0,00
|
26,72
|
0,00
|
29,26
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
SOCAR
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
24,21
|
0,44
|
25,40
|
0,50
|
26,40
|
0,50
|
22,90
|
0,50
|
UPG
|
25,30
|
0,60
|
25,80
|
0,60
|
28,90
|
0,80
|
23,13
|
0,80
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Автотранс
|
24,18
|
0,00
|
25,64
|
0,45
|
27,49
|
0,50
|
22,68
|
0,45
|
Параллель
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,13
|
0,21
|
24,62
|
0,14
|
25,52
|
0,14
|
21,78
|
0,28
|
KLO
|
25,29
|
0,70
|
25,69
|
0,70
|
27,99
|
0,10
|
23,19
|
0,20
|
Marshal
|
23,40
|
0,24
|
24,40
|
0,40
|
x
|
x
|
21,90
|
0,34
|
Восток
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
Надежда
|
24,19
|
0,00
|
25,18
|
0,00
|
25,48
|
0,00
|
22,09
|
0,00
|
Овис
|
25,44
|
0,00
|
26,46
|
0,00
|
27,96
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Маркет
|
24,42
|
1,10
|
24,89
|
1,00
|
x
|
x
|
22,22
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
24,36
|
0,12
|
25,26
|
0,12
|
26,10
|
0,12
|
22,44
|
0,24
|
Укрнафта
|
25,00
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
ZOG
|
24,85
|
0,00
|
25,65
|
0,00
|
26,15
|
0,00
|
22,85
|
0,00
|
Народна
|
24,50
|
0,35
|
25,00
|
0,35
|
25,50
|
0,35
|
22,50
|
0,31
|
Средняя цена в Украине:
|
25,50
|
0,11
|
26,22
|
0,08
|
27,25
|
0,07
|
23,54
|
0,09
|
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