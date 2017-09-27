Автогаз подешевел еще на 8 коп. до 13,8 грн

С 26 по 27 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 8 коп./л - до 13,80 грн/л. Таким образом с начала месяца средняя цена автогаза упала на 2,24 грн/л (14%). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 30 коп./л до 13,20 грн/л цена снизилась в сети «Овис», на 18 и 20 коп./л цена снизилась на WOG и ОККО соответственно. SUN OIL опустил цену на 12 коп./л, Marshal - на 7 коп./л, «БРСМ-Нафта» - на 6 коп./л, AMIC - на 3 коп./л. Цена автогаза в сети «Татнефть-АЗС-Украина» опустилась на 24 коп./л до 13,50 грн/л.

При этом остальные операторы за прошедшие сутки цены не меняли.

Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое

Стоимость автогаза на АГЗС на 27 сентября 2017 г., грн/л: