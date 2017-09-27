Финансовые новости
- |
- 27.09.17
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Автогаз подешевел еще на 8 коп. до 13,8 грн
12:57 27.09.2017 |
С 26 по 27 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 8 коп./л - до 13,80 грн/л. Таким образом с начала месяца средняя цена автогаза упала на 2,24 грн/л (14%). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 30 коп./л до 13,20 грн/л цена снизилась в сети «Овис», на 18 и 20 коп./л цена снизилась на WOG и ОККО соответственно. SUN OIL опустил цену на 12 коп./л, Marshal - на 7 коп./л, «БРСМ-Нафта» - на 6 коп./л, AMIC - на 3 коп./л. Цена автогаза в сети «Татнефть-АЗС-Украина» опустилась на 24 коп./л до 13,50 грн/л.
При этом остальные операторы за прошедшие сутки цены не меняли.
Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое
Стоимость автогаза на АГЗС на 27 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 26 сентября
|
AMIC
|
13,56
|
-0,03
|
Shell
|
14,11
|
0,00
|
SOCAR
|
14,39
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,25
|
-0,12
|
UPG
|
13,13
|
0,00
|
WOG
|
13,95
|
-0,18
|
Автотранс
|
13,38
|
0,00
|
Параллель
|
13,99
|
0,00
|
Авиас
|
13,82
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,59
|
-0,06
|
KLO
|
13,69
|
0,00
|
Marshal
|
14,00
|
-0,07
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,54
|
0,00
|
Овис
|
13,20
|
-0,30
|
ОККО
|
13,93
|
-0,20
|
Барс 2000
|
13,00
|
0,00
|
Родник
|
13,55
|
0,00
|
Авантаж
|
12,45
|
0,00
|
Маркет
|
13,94
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,50
|
-0,24
|
Укрнафта
|
13,82
|
0,00
|
ZOG
|
13,72
|
0,00
|
Народна
|
13,10
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,80
|
-0,08
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наталья Микольская: Наша цель - пересмотр условий свободной торговли с ЕС
|Сергій Місюра: Вибухи на складах у Вінницькій області, це точно диверсія
|Военная прокуратура расследует ЧП на артскладах ВСУ под Калиновкой по статье "диверсия" - СБУ
|Украинский рынок аренды недвижимости растет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на бензин и дизтопливо продолжают расти 27 сентября
|Автогаз подешевел еще на 8 коп. до 13,8 грн
|Украина должна дать четкий сигнал о готовности внедрять требуемые МВФ реформы - инвестбанкиры
|Глава правления "Укрнафты" Марк Роллинc: Компании грозит банкротство
|Наталья Микольская: Наша цель - пересмотр условий свободной торговли с ЕС
|Нефть 27 сенября возобновила подъем в рамках "бычьего" тренда, Brent выше $58,6 за баррель
Это интересно
|Эксперты назвали самый надежный браузер
|WhatsApp был заблокирован в Китае в течение 2 дней, восстановил работу во вторник
|Пять странных, но научных способов получше сосредоточиться
|Gionee представила пару смартфонов с дисплеями «от края до края»
|Amazon может заявить о начале приема биткоинов к оплате
|Смартфон Samsung Galaxy X со сгибающимся дисплеем прошел очередную сертификацию
|Новый электробус преодолевает 30 км после 10-минутной зарядки