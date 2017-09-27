Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в среду, возобновив подъем в рамках "бычьего" тренда благодаря отраслевым данным о сокращении запасов нефти, которое стало сюрпризом для рынка.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 EET увеличилась на 21 цент (0,36%) - до 58,65 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,28 (0,54%) - до $52,16 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на $0,58 (0,98%), до $58,44 за баррель, WTI - на $0,34 (0,65%), до 51,88 доллара за баррель.

По оценкам Американского института нефти (API), товарные запасы топлива в США упали на прошлой неделе на 761 тыс. баррелей. Снижение зафиксировано впервые после того, как ураган "Харви" достиг побережья США в конце августа.

Министерство энергетики США обнародует официальные данные в 17:30 мск в среду. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют рост запасов на 3,1 млн баррелей.

"Мировые запасы все еще остаются повышенными, но они сокращаются. Мы ждем сохранения сильного спроса с текущего момента до конца года. У нефтяных цен может оставаться потенциал для дальнейшего роста", - считает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Барнабас Ган.

Альянс независимых нефтеперерабатывающих предприятий ("самоваров") Китая из провинции Шаньдун намерен увеличить импорт нефти в 2017 году на 67% по сравнению с прошлым годом, до 20 млн тонн, заявил вице-президент одного из участников альянса Dongming Petrochemical Чжан Люшэн.

