Почему в Украине дорожает бензин

Александр СУКОВ / Деловая столица

Цены на топливо могут подскочить еще на полгривни. Но для паники причин нет.

Цены на дизельное топливо и бензин с начала сентября поползли вверх. Автомобилисты, помня о недавнем скачке цен на автомобильный газ, сильно напряглись - не ожидает ли их новый ценовой Армагеддон, когда этот вид топлива буквально за две недели подорожал на 40%?

В течение всего лета цены на дизельное топливо и бензин были стабильны. По данным "Консалтинговой группы А-95", до середины июня средняя стоимость А-95 составляла 25,08 грн за литр, потом она немного просела и оставалась на уровне около 24,57 грн/л аж до 6 сентября. Дизельное топливо за этот же период постепенно дешевело с 22,8 грн/л до 21,9 грн и ни разу не дорожало.

Однако после 6 сентября ценники на заправках начали повышаться сначала на пару копеек в день, потом еще больше, и по состоянию на вчера литр А-95 стоил уже 25,65 грн, а литр дизельного топлива - 22,99 грн.

О подорожании топлива эксперты предупреждали еще почти две недели назад, так что это повышение цен не должно было застать врасплох тех, кто следит за рынком топлива.

Сейчас в Украине работает только один нефтеперерабатывающий завод - в Кременчуге, который принадлежит группе "Приват" Игоря Коломойского. Другие крупные НПЗ, в частности Лисичанский и Одесский, стоят на ремонте. Учитывая их проблемы, в том числе с собственностью (первый находится под контролем "Роснефти", которой по политическим причинам невыгодно запускать завод, вокруг второго продолжаются следственные действия и судебные разборки, ведь он находится в собственности компании СЕПЕК печально известного Сергея Курченко, поставленного Россией "смотрящим" за отжатыми предприятиями на оккупированной части Донбасса), о скором запуске этих НПЗ речь не идет.

По словам экспертов, поскольку Украина импортирует около 80% топлива, то внешние факторы имеют решающее значение для цен на бензин внутри страны.

В частности, оптовым компаниям для закупки топлива нужна валюта, поэтому любые изменения курса гривни так или иначе отражаются на его ценах. Например, если гривня ослабляется всего лишь на 10 коп., то это означает прибавку к ценнику на бензин или дизельное топливо 8 коп/л.

Если посмотреть на график курса доллара к гривне за последние полгода, то гривня постоянно, хотя и понемногу укреплялась. Например, если на 6 июня курс доллара был 25,9 грн/$, то к концу августа он упал до 25,5 грн. Но с началом осени доллар стал расти. Также за последние месяцы подскочил и курс евро. Поэтому ослабление гривни по отношении к этим валютам - одна из причин подорожания топлива. Ведь белорусское топливо, которым заполняется половина украинского рынка, приобретается за евро.

Свой вклад в подорожание топлива внесли и европейские котировки, иными словами, если бензин дорожает в Европе, то его цена будет повышаться и в Украине.

Свою лепту в подорожание топлива внесла и Беларусь - в середине сентября на ремонт остановился Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает поставку половины импортного топлива для Украины. Его ремонт продлится до второй половины октября, и если трейдеры не успели сделать больших запасов топлива и они закончатся раньше, чем НПЗ возобновит работу, то им придется искать бензин и дизельное топливо на рынке, а это значит, что оно может быть дороже.

Первыми подорожали оптовые партии топлива, и затем уже, когда они стали поступать в продажу, начали подниматься ценники на стелах автозаправок. Однако на сегодня подорожание оптовых партий, которые украинские компании закупают на границе, еще не полностью отразилось на розничных ценах. Сегодня цена могла бы быть выше, но рост притормозили остатки закупленного ранее более дешевого топлива. Теперь его распродали, и цены стали подниматься активнее.

Эксперты предполагают, что бензин может подорожать еще приблизительно на 50 коп.

В этой ситуации автомобилистов должно радовать то, что уже осень и сельскохозяйственные работы заканчиваются. А значит, аграрии в ближайшее время сократят потребление дизельного топлива и бензина, его потребление в стране упадет и можно будет ожидать успокоения ценовой ситуации.

Второй повод не драматизировать ситуацию - удешевление автомобильного газа. После пика своей цены, который пришелся на 30 августа на уровне 16,17 грн/л, он теперь плавно дешевеет и имеет все перспективы снизиться до 12 грн/л.