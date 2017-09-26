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Цена ДТ в опте выросла на 240 грн/т – до 24 450 грн/т
16:20 26.09.2017 |
Во вторник, 26 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 240 грн/т - до 24 450 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом во вторник на ст. Новоград-Волынский вышли восемь компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Белойл Систем», «Параллель», «Глуско Украина», «Закарпатнефтепродукт-М», «Альянс Энерго Трейд» и «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 24 100 грн/т, максимальная - 24 500 грн/т.
«Альянс Ойл Украина» и ЗГНК продавали дизтопливо белорусских НПЗ по 24 500-24 950 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 650 грн/т в Киевской области выставлял «Гранд Петрол», «Альянс Ойл Украина» - в Ровенской по 24 500 грн/т, «Параллель» - в Житомирской по 24 500 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 24 900-25 000 грн/т.
Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 26 сентября выросла на 370 грн/т - до 30 270 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 200 грн/т. ЗГНК предлагала белорусский продукт в Коростене по 30 900 грн/т, а кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» выставляли по 29 900-30 000 грн/т.
Бензин марки А-92 подорожал на 50 грн/т - до 29 320 грн/т. С белорусской «двойкой» по 30 250 грн/т на рынок выходила ЗГНК. «Альянс Энерго Трейд» и «Укртатнафта» предлагали кременчугский ресурс по 28 800-28 900 грн/т.
Мелкооптовые партии дизтоплива во вторник подорожали на 23 коп./л - до 20,74 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 20,00-20,30 грн/л. Поставщик белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» - установил цены на уровне 20,50 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали WOG, SOCAR, ОККО, ЗГНК, «Темиртранс-Захид» и «Авиа Ойл» по 20,40-20,70 грн/л. «Укртатнафта» продавала ресурс производства Кременчугского НПЗ по 20,70 грн/л. «Премьера Ойл» торговала греческим ресурсом в Николаеве по 21,10 грн/л.
Как сообщал enkorr, 26 сентября в розничных сетях АЗС средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 46 коп./л и 49 коп./л - до 25,38 грн/л и до 26,13 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 41 коп./л (27,18 грн/л). Стоимость дизтоплива, по состоянию на 26 сентября, составила 23,46 грн/л (+45 коп./л).
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