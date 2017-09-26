«Приват» 26 сентября поднял цены на бензин и ДТ на 1 грн/л

С 25 по 26 сентября крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 24,95 грн/л, А-95 - до 25,50 грн/л и ДТ - до 23,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на А-92 выросли до 25,00 грн/л, А-95 - до 25,50 грн/л, А-95+ - до 26 грн/л и ДТ - до 23,00 грн/л.

Таким образом, в период с 7 по 26 сентября цены на топливо в сетях «Привата» выросли на 2 грн/л.

В таких сетях как AMIC, «Автотранс», KLO, Marshal, UPG, «Овис», «Татнефть», Mango и ZOG топливо подорожало на 20-48 коп/л.

В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 46 коп./л и 49 коп./л - до 25,38 грн/л и до 26,13 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 41 коп./л (27,18 грн/л). Стоимость дизтоплива, по состоянию на 26 сентября, составила 23,46 грн/л (+45 коп./л).

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 по 26 сентября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,56 грн/л, А-95 - на 1,57 грн/л, А95+ - на 1,49 грн/л, а ДТ прибавило 1,56 грн./л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 26/25 сентября 2017 г., грн/л: