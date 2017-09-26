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Информация об агентстве
«Приват» 26 сентября поднял цены на бензин и ДТ на 1 грн/л
12:32 26.09.2017 |
С 25 по 26 сентября крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 24,95 грн/л, А-95 - до 25,50 грн/л и ДТ - до 23,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на А-92 выросли до 25,00 грн/л, А-95 - до 25,50 грн/л, А-95+ - до 26 грн/л и ДТ - до 23,00 грн/л.
Таким образом, в период с 7 по 26 сентября цены на топливо в сетях «Привата» выросли на 2 грн/л.
В таких сетях как AMIC, «Автотранс», KLO, Marshal, UPG, «Овис», «Татнефть», Mango и ZOG топливо подорожало на 20-48 коп/л.
В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 46 коп./л и 49 коп./л - до 25,38 грн/л и до 26,13 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 41 коп./л (27,18 грн/л). Стоимость дизтоплива, по состоянию на 26 сентября, составила 23,46 грн/л (+45 коп./л).
Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 по 26 сентября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,56 грн/л, А-95 - на 1,57 грн/л, А95+ - на 1,49 грн/л, а ДТ прибавило 1,56 грн./л.
На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 26/25 сентября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
25,42
|
0,00
|
26,41
|
0,48
|
27,45
|
0,50
|
23,42
|
0,00
|
Shell
|
25,97
|
0,00
|
26,72
|
0,00
|
29,26
|
0,08
|
23,99
|
0,00
|
SOCAR
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,78
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
22,40
|
0,00
|
UPG
|
24,70
|
0,30
|
25,20
|
0,30
|
28,10
|
0,30
|
22,33
|
0,47
|
WOG
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Автотранс
|
24,18
|
0,25
|
25,19
|
0,25
|
26,99
|
0,00
|
22,23
|
0,25
|
Параллель
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,79
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
Авиас
|
24,95
|
1,00
|
25,45
|
1,00
|
25,95
|
1,00
|
23,00
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,92
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
25,38
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
KLO
|
24,59
|
0,30
|
24,99
|
0,20
|
27,89
|
0,10
|
22,99
|
0,10
|
Marshal
|
23,16
|
0,08
|
24,00
|
0,00
|
x
|
x
|
21,56
|
0,11
|
Восток
|
24,95
|
0,00
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
Надежда
|
24,19
|
0,00
|
25,18
|
0,00
|
25,48
|
0,00
|
22,09
|
0,00
|
Овис
|
25,44
|
0,48
|
26,46
|
0,48
|
27,96
|
0,48
|
23,94
|
0,48
|
ОККО
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
Маркет
|
23,32
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
x
|
x
|
22,22
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
24,24
|
0,42
|
25,14
|
0,42
|
25,98
|
0,24
|
22,20
|
0,24
|
Укрнафта
|
25,00
|
1,00
|
25,50
|
1,00
|
26,00
|
1,00
|
23,00
|
1,00
|
ZOG
|
24,85
|
0,46
|
25,65
|
0,76
|
26,15
|
0,76
|
22,85
|
0,46
|
Mango
|
23,49
|
0,20
|
24,82
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
22,44
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
25,38
|
0,46
|
26,13
|
0,49
|
27,18
|
0,41
|
23,45
|
0,45
|
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