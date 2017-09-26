Цена автогаза 26 сентября опустилась ниже 14 грн

С 25 по 26 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 17 коп./л - до 13,89 грн/л. Таким образом, цены вернулись к уровню 18-21 августа. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

AMIC, Shell, SUN OIL, UPG, WOG, ZOG, «Татнефть-АЗС-Украина», «Авиас» и «Укрнафта» опустили цены на 15-22 коп./л. «Овис» снизил цену на 48 коп./л до 13,50 грн/л, Mango - на 35 коп./л до 13,52 грн/л. KLO, Marshal, «Восток», «Надежда», «Авантаж» и «Маркет» цены на газ не меняли.

Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 13,4% (или на 2,15 грн/л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 26 сентября 2017 г., грн/л: