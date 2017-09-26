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Цена автогаза 26 сентября опустилась ниже 14 грн
12:28 26.09.2017 |
С 25 по 26 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 17 коп./л - до 13,89 грн/л. Таким образом, цены вернулись к уровню 18-21 августа. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
AMIC, Shell, SUN OIL, UPG, WOG, ZOG, «Татнефть-АЗС-Украина», «Авиас» и «Укрнафта» опустили цены на 15-22 коп./л. «Овис» снизил цену на 48 коп./л до 13,50 грн/л, Mango - на 35 коп./л до 13,52 грн/л. KLO, Marshal, «Восток», «Надежда», «Авантаж» и «Маркет» цены на газ не меняли.
Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 13,4% (или на 2,15 грн/л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 26 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 25 сентября
|
AMIC
|
13,59
|
-0,21
|
Shell
|
14,11
|
-0,16
|
SOCAR
|
14,39
|
-0,12
|
SUN OIL
|
13,37
|
-0,20
|
UPG
|
13,13
|
-0,20
|
WOG
|
14,13
|
-0,21
|
Автотранс
|
13,38
|
-0,25
|
Параллель
|
13,99
|
-0,25
|
Авиас
|
13,82
|
-0,22
|
БРСМ-Нафта
|
13,65
|
-0,08
|
KLO
|
13,69
|
0,00
|
Marshal
|
14,07
|
0,00
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,54
|
0,00
|
Барс 2000
|
13,00
|
-0,40
|
Родник
|
13,55
|
-0,10
|
Авантаж
|
12,45
|
0,00
|
Овис
|
13,50
|
-0,48
|
ОККО
|
14,25
|
-0,02
|
Маркет
|
13,94
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,74
|
-0,24
|
Укрнафта
|
13,82
|
-0,22
|
ZOG
|
13,72
|
-0,23
|
Mango
|
13,52
|
-0,35
|
Средняя цена в Украине:
|
13,89
|
-0,17
|
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