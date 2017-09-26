Нефтяной рынок продолжает расти, Brent торгуется на максимуме за 2 года - $59,38 за баррель

Цены на нефть продолжают расти во вторник после скачка накануне до максимального уровня более чем за два года, пишет MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 EET выросла на $0,36 (0,61%) - до 59,38 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $2,16 (3,8%) - до $59,02, что, по данным FactSet, является максимумом с июля 2015 года.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,1 (0,19%) - до 52,32 доллара за баррель. Накануне стоимость фьючерса выросла на $1,56 (3,08%) - до $52,22 за баррель.

С июня нефть WTI подорожала более чем на 20%, что говорит о начале "бычьего" тренда на рынке.

"Поддержку нефтяному рынку в последние недели оказывали, в первую очередь, сигналы того, что усилия ОПЕК и России по сокращению избытка предложения нефти на мировом рынке приносят хорошие результаты", - отметил аналитик Forex.com Фавад Разакзада.

"Разговоры о том, что соглашение об ограничении добычи может быть продлено, укрепляет уверенность инвесторов в возможности устойчивого ралли", - добавил эксперт.

ОПЕК и 10 не входящих в картель нефтедобывающих стран, включая Россию, в конце 2016 года договорились сократить производство нефти на 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с пиковым уровнем октября 2016 года, рассчитывая таким образом решить проблему избыточных поставок нефти на мировой рынок и поддержать цены на нефть.

В мае 2017 года срок действия соглашения был продлен до марта 2018 года.

За последнее время некоторые из нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении, дали понять, что готовы продлить срок его действия до конца 2018 года.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказали заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о возможности замораживания закупок нефти и газа из Иракского Курдистана, который готовится провести референдум о независимости.

Иракский Курдистан может переправлять нефть в объеме порядка 700 тыс. баррелей в сутки через турецкий порт Джейхан, и потеря столь существенных поставок способна отразиться на нефтяном рынке, отмечают эксперты.