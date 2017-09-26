Цена ДТ в опте выросла на 230 грн – до 24 210 грн

В понедельник, 25 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 230 грн/т - до 24 210 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в понедельник на ст. Новоград-Волынский вышли восемь компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Белойл Систем», «Параллель», «Глуско Украина», «Закарпатнефтепродукт-М», «Альянс Энерго Трейд» и «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 23 700 грн/т, максимальная - 24 300 грн/т.

«Альянс Ойл Украина» и ЗГНК продавали дизтопливо белорусских НПЗ по 24 500-24 700 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 650 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол», «Альянс Ойл Украина» - в Ровенской по 24 500 грн/т, «Параллель» - в Житомирской по 24 500 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 24 500-24 600 грн/т. Шебелинским ДТ по 24 200 грн/т торговала GT Group

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 25 сентября снизилась на 200 грн/т - до 29 900 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 200 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 29 900 грн/т.

Бензин марки А-92 подешевел на 100 грн/т - до 29 270 грн/т. С белорусской «двойкой» по 30 100 грн/т на рынок выходила ЗГНК. GT Group и «Укртатнафта» предлагали кременчугский ресурс по 28 800-28 900 грн/т.

Мелкооптовые партии дизтоплива в понедельник подорожали на 11 коп./л - до 20,50 грн/л. ОККО, «Анвитрейд», «Бизнес Солюшнс» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 19,95-20,15 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цены на уровне 20,10-20,30 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали WOG, ОККО, «Инвестнефтепродукт», ЗГНК, «Темиртранс-Захид» и «Авиа Ойл» по 20,30-20,50 грн/л. «Укртатнафта» продавала ресурс производства Кременчугского НПЗ по 20,35 грн/л.

Как сообщал enkorr, 25 сентября средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 на украинских АЗС выросла на 40 коп./л - до 24,92 грн/л и до 25,65 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 39 коп./л (26,78 грн/л). Стоимость дизтоплива, по состоянию на 25 сентября, составила 22,99 грн/л (+39 коп./л).