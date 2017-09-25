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Автогаз за выходные подешевел на 19 коп./л
12:02 25.09.2017 |
С 22 по 25 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 19 коп./л - до 14,06 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
За выходные на 22 коп./л газ подешевел на Shell - до 14,27 грн/л и на WOG - до 14,34 грн/л. На 18 коп./л цены опустили AMIC - до 13,80 грн/л и ОККО - до 14,27 грн/л. На «Авиас» и «Укрнафте» цена снизилась на 22-23 коп./л - до 14,04 грн/л. «Автотранс» и «БРСМ-Нафта» снизили цены на 34-35 коп./л, «Азовнефтепродукт» и «Надежда» - на 40-55 коп./л. UPG, KLO, «Авантаж», Овис», «Маркет», «Восток» цены на автогаз не меняли.
Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 12% (или на 1,79 грн/л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 25 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 22 сентября
|
AMIC
|
13,80
|
-0,18
|
Shell
|
14,27
|
-0,22
|
SOCAR
|
14,51
|
-0,16
|
SUN OIL
|
13,57
|
-0,10
|
UPG
|
13,33
|
0,00
|
WOG
|
14,34
|
-0,22
|
Автотранс
|
13,63
|
-0,35
|
Параллель
|
14,24
|
-0,25
|
Авиас
|
14,04
|
-0,23
|
БРСМ-Нафта
|
13,73
|
-0,34
|
KLO
|
13,69
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
13,90
|
-0,55
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,54
|
-0,40
|
Барс 2000
|
13,40
|
0,00
|
Авантаж
|
12,45
|
0,00
|
Родник
|
13,65
|
0,00
|
Овис
|
13,98
|
0,00
|
ОККО
|
14,27
|
-0,18
|
Маркет
|
13,94
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,98
|
-0,12
|
Укрнафта
|
14,04
|
-0,22
|
ZOG
|
13,95
|
-0,30
|
Mango
|
13,87
|
-0,15
|
Средняя цена в Украине:
|
14,06
|
-0,19
|
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