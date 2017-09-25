Автогаз за выходные подешевел на 19 коп./л

С 22 по 25 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 19 коп./л - до 14,06 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

За выходные на 22 коп./л газ подешевел на Shell - до 14,27 грн/л и на WOG - до 14,34 грн/л. На 18 коп./л цены опустили AMIC - до 13,80 грн/л и ОККО - до 14,27 грн/л. На «Авиас» и «Укрнафте» цена снизилась на 22-23 коп./л - до 14,04 грн/л. «Автотранс» и «БРСМ-Нафта» снизили цены на 34-35 коп./л, «Азовнефтепродукт» и «Надежда» - на 40-55 коп./л. UPG, KLO, «Авантаж», Овис», «Маркет», «Восток» цены на автогаз не меняли.

Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 12% (или на 1,79 грн/л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 25 сентября 2017 г., грн/л: