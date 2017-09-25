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Константин Кушнер
Крупнейшие операторы АЗС 25 сентября повысили цены на ДТ и бензин на 50 коп/л
11:59 25.09.2017 |
С 22 по 25 сентября крупные сети АЗС повысили цены на все виды топлива. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Стоимость бензинов и дизтоплива в заправочных сетях WOG и ОККО выросла на 50 коп/л - до 26,99 грн за литр А-92; 27,99 грн/л (А-95); 28,99 грн/л (А-95+) и 24,99 грн/л (дизтопливо).
Также стоимость бензинов и ДТ на 50 коп/л выросла в сетях «Привата». В таких сетях как Shell, SOCAR, SUN OIL, UPG, Параллель, БРСМ-Нафта, KLO, Азовнефтепродукт, Восток, Надежда, Татнефть, Укрнафта и ZOG топливо подорожало на 3-63 коп/л.
В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 40 коп./л - до 24,92 грн/л и до 25,65 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 39 коп./л (26,78 грн/л). Стоимость дизтоплива, по состоянию на 25 сентября, составила 22,99 грн/л (+39 коп./л).
Динамика розничных цен в сетях АЗС 25/22 сентября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
25 сен
|
+/-*
|
25 сен
|
+/-*
|
25 сен
|
+/-*
|
25 сен
|
+/-*
|
AMIC
|
25,42
|
0,00
|
25,93
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
23,42
|
0,00
|
Shell
|
25,97
|
0,28
|
26,72
|
0,03
|
29,17
|
0,03
|
23,99
|
0,18
|
SOCAR
|
26,99
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
24,99
|
0,50
|
SUN OIL
|
23,78
|
0,44
|
24,90
|
0,50
|
25,90
|
0,50
|
22,40
|
0,50
|
UPG
|
24,40
|
0,30
|
24,90
|
0,30
|
27,80
|
0,30
|
21,87
|
0,30
|
WOG
|
26,99
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
24,99
|
0,50
|
Автотранс
|
23,93
|
0,00
|
24,94
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
Параллель
|
25,99
|
0,23
|
26,99
|
0,23
|
27,79
|
0,23
|
24,32
|
0,23
|
Авиас
|
23,95
|
0,50
|
24,45
|
0,50
|
24,95
|
0,50
|
22,00
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
23,92
|
0,63
|
24,48
|
0,63
|
25,38
|
0,55
|
21,50
|
0,48
|
KLO
|
24,29
|
0,30
|
24,79
|
0,30
|
27,79
|
0,50
|
22,89
|
0,40
|
Азовнефтепродукт
|
25,45
|
0,20
|
26,45
|
0,20
|
27,00
|
0,00
|
23,95
|
0,45
|
Восток
|
24,95
|
0,60
|
25,95
|
0,60
|
26,95
|
0,60
|
23,45
|
0,50
|
Надежда
|
24,19
|
0,20
|
25,18
|
0,20
|
25,48
|
0,00
|
22,09
|
0,15
|
Овис
|
24,96
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
23,46
|
0,00
|
ОККО
|
26,99
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
24,99
|
0,50
|
Маркет
|
23,32
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
x
|
x
|
22,22
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,82
|
0,12
|
24,72
|
0,06
|
25,74
|
0,06
|
21,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,50
|
24,50
|
0,50
|
25,00
|
0,50
|
22,00
|
0,50
|
ZOG
|
24,39
|
0,49
|
24,89
|
0,49
|
25,39
|
0,59
|
22,39
|
0,49
|
Mango
|
23,29
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
22,24
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
24,92
|
0,40
|
25,65
|
0,40
|
26,78
|
0,39
|
22,99
|
0,39
|
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