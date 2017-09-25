Крупнейшие операторы АЗС 25 сентября повысили цены на ДТ и бензин на 50 коп/л

С 22 по 25 сентября крупные сети АЗС повысили цены на все виды топлива. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость бензинов и дизтоплива в заправочных сетях WOG и ОККО выросла на 50 коп/л - до 26,99 грн за литр А-92; 27,99 грн/л (А-95); 28,99 грн/л (А-95+) и 24,99 грн/л (дизтопливо).

Также стоимость бензинов и ДТ на 50 коп/л выросла в сетях «Привата». В таких сетях как Shell, SOCAR, SUN OIL, UPG, Параллель, БРСМ-Нафта, KLO, Азовнефтепродукт, Восток, Надежда, Татнефть, Укрнафта и ZOG топливо подорожало на 3-63 коп/л.

В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 40 коп./л - до 24,92 грн/л и до 25,65 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 39 коп./л (26,78 грн/л). Стоимость дизтоплива, по состоянию на 25 сентября, составила 22,99 грн/л (+39 коп./л).

Динамика розничных цен в сетях АЗС 25/22 сентября 2017 г., грн/л: