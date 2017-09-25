Цены на нефть снижаются на фоне фиксации инвесторами прибыли после встречи ОПЕК+

Стоимость нефти снижается в понедельник утром, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, полученную в ходе ралли нефтяных цен на фоне встречи мониторингового комитета ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.08 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,04%, до 56,40 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,14%, до 50,59 доллара за баррель.

В пятницу в Вене состоялась встреча министерского мониторингового комитета по выполнению соглашения ОПЕК и ряда не входящих в организацию государств о сокращении добычи нефти. Министры стран, входящих в соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, сообщили о высоком уровне выполнения сделки и заявили, что продолжат контролировать объемы экспорта нефти.

Встреча министерского комитета по мониторингу венской сделки в ноябре состоится накануне 173-го саммита ОПЕК. Ранее сообщалось, что он пройдет в Вене 30 ноября.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают данные Baker Hughes, a GE Company (BHGE) об изменении количества буровых установок в США. Так, за неделю, завершившуюся 22 сентября, число буровых установок в стране снизилось на одну штуку, или на 0,1%, до 935 штук. В годовом выражении число буровых установок выросло на 424 штуки, или в 1,83 раза. Число нефтяных буровых установок сократилось на пять, или на 0,67%, до 744 единиц. Количество газодобывающих установок выросло за неделю на четыре штуки, или на 2,2%, до 190 штук.