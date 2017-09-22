Цена ДТ в опте выросла на 170 грн/т – до 24 020 грн/т

В пятницу, 22 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 170 грн/т - до 24 020 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в пятницу на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Параллель», «Глуско Украина» и «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 23 700 грн/т, максимальная - 24 300 грн/т.

Альянс Ойл Украина» продавала дизтопливо белорусских НПЗ в Житомирской области по 24 500 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 650 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол», «Альянс Ойл Украина» - в Ровенской по 24 500 грн/т, «Параллель» - в Житомирской по 24 300 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 24 200 грн/т. Шебелинским ДТ по 24 200 грн/т торговала GT Group

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 22 сентября осталась на уровне 21 сентября - до 30 100 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 200 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 100 грн/т.

Бензин марки А-92 подешевел на 110 грн/т - до 29 370 грн/т. С белорусской «двойкой» по 30 100 грн/т на рынок выходила только ЗНГК. GT Group предлагала шебелинскую «двойку» по 29 200 грн/т. Кременчугский ресурс «Укртатнафта» продавала по 28 800 грн/т.

Мелкооптовые партии дизтоплива в пятницу подорожали на 9 коп./л - до 20,40 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 19,75-20,15 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цены на уровне 20,00-20,10 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали WOG, «Инвестнефтепродукт», SOCAR, ВД «Интер», ЗНГК, «Темиртранс-Захид» и «Авиа Ойл» по 20,10-20,45 грн/л. «Премьера Ойл» торговала крменчугским ресурсом в Николаеве по 20,00 грн/л, а «Август Пром» - греческим по 19,25 грн/т. «Оранж Ойл» предлагал туркменский ресурс в Одесской области по 20,40 грн/л.