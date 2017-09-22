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Цены на бензин и дизтопливо продолжают расти 22 сентября
14:18 22.09.2017 |
21-22 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л - до 24,52 грн/л и до 25,25 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 3 коп./л (26,38 грн/л).
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 22 сентября, составила 22,61 грн/л (+3 коп./л).
В «А-95» отметили, что в полтавской сети «Надежда» бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 35 коп/л - до 23,99 грн/л и 24,98 грн/л, соответственно. А бензин А-95+ вырос в цене на 34 коп/л - до 25,48 грн/л. Дизтопливо в сети Marshal прибавило 70 коп./л (21,90 грн/л).
Кроме того, такие сети как AMIC, «Автотранс», KLO и ZOG повысили цены на топливо на 10-29 коп./л.
Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать с 8 сентября. Тогда стоимость бензинов и ДТ выросла в среднем на 10 коп./л. Последующие скачки цен произошли 14 и 19 числа текущего месяца. Таким образом, в период с 8 по 22 сентября средние цены бензины подорожали на 64 коп./л, а ДТ прибавило 65 коп./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/21 сентября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
25,42
|
0,29
|
25,93
|
0,19
|
26,98
|
0,27
|
23,42
|
0,19
|
Shell
|
25,69
|
0,00
|
26,69
|
0,00
|
29,15
|
0,01
|
23,82
|
0,00
|
SOCAR
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,34
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
21,57
|
0,20
|
WOG
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Автотранс
|
23,93
|
0,15
|
24,94
|
0,15
|
26,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
Параллель
|
25,76
|
0,00
|
26,76
|
0,00
|
27,56
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
Авиас
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,29
|
0,00
|
23,85
|
0,00
|
24,83
|
0,00
|
21,03
|
0,00
|
KLO
|
23,99
|
0,20
|
24,49
|
0,00
|
27,29
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Marshal
|
22,98
|
0,00
|
23,85
|
0,00
|
x
|
x
|
21,90
|
0,70
|
Восток
|
24,35
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
Надежда
|
23,99
|
0,35
|
24,98
|
0,35
|
25,48
|
0,34
|
21,94
|
0,00
|
Овис
|
24,96
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
23,46
|
0,00
|
ОККО
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Маркет
|
23,32
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
x
|
x
|
22,22
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,70
|
0,00
|
24,66
|
0,00
|
25,68
|
0,00
|
21,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
ZOG
|
23,90
|
0,10
|
24,40
|
0,10
|
24,80
|
0,00
|
21,90
|
0,10
|
Mango
|
23,29
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
22,24
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
24,52
|
0,02
|
25,25
|
0,02
|
26,38
|
0,03
|
22,60
|
0,03
|
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