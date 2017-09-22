Цены на бензин и дизтопливо продолжают расти 22 сентября

21-22 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л - до 24,52 грн/л и до 25,25 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 3 коп./л (26,38 грн/л).

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 22 сентября, составила 22,61 грн/л (+3 коп./л).

В «А-95» отметили, что в полтавской сети «Надежда» бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 35 коп/л - до 23,99 грн/л и 24,98 грн/л, соответственно. А бензин А-95+ вырос в цене на 34 коп/л - до 25,48 грн/л. Дизтопливо в сети Marshal прибавило 70 коп./л (21,90 грн/л).

Кроме того, такие сети как AMIC, «Автотранс», KLO и ZOG повысили цены на топливо на 10-29 коп./л.

Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать с 8 сентября. Тогда стоимость бензинов и ДТ выросла в среднем на 10 коп./л. Последующие скачки цен произошли 14 и 19 числа текущего месяца. Таким образом, в период с 8 по 22 сентября средние цены бензины подорожали на 64 коп./л, а ДТ прибавило 65 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/21 сентября 2017 г., грн/л: