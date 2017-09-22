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Цена автогаза снизилась 22 сентября еще на 10 коп
14:11 22.09.2017 |
С 21 по 22 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 9 коп./л - до 14,25 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 50 коп./л - до 13,40 грн/л цену снизил «Барс 2000», на 40 коп./л - до 13,94 грн/л и 14,25 грн/л цены опустились в сети «Надежда» и ZOG, соответственно. На 28-30 коп./л газ подешевел в сети SUN OIL и «Автотранс».
AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, Marshal, OKKO опустили цены в пределах 9-17 коп./л. SOCAR, UPG, «Параллель», «Восток», Авантаж», «Овис» и «Маркет» цены не меняли.
Напомним, накануне автомобильные партии сжиженного газа (FCA) подешевели на 540 грн/т - до 20 570 грн/т. К падению цен привел мощный избыток ресурса, сформировавшийся на рынке в середине сентября.
Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 11% (или на 1,79 грн/л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 22 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 21 сентября
|
AMIC
|
13,98
|
-0,09
|
Shell
|
14,49
|
-0,17
|
SOCAR
|
14,67
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,67
|
-0,28
|
UPG
|
13,33
|
0,00
|
WOG
|
14,57
|
-0,01
|
Автотранс
|
13,98
|
-0,30
|
Параллель
|
14,49
|
0,00
|
Авиас
|
14,28
|
-0,07
|
БРСМ-Нафта
|
14,07
|
-0,13
|
KLO
|
13,69
|
-0,10
|
Marshal
|
14,27
|
-0,17
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
13,94
|
-0,40
|
Овис
|
13,98
|
0,00
|
Барс 2000
|
13,40
|
-0,50
|
Родник
|
14,00
|
-0,10
|
Авантаж
|
12,95
|
0,00
|
ОККО
|
14,45
|
-0,11
|
Маркет
|
13,94
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,10
|
-0,18
|
Укрнафта
|
14,25
|
-0,06
|
ZOG
|
14,25
|
-0,40
|
Mango
|
14,02
|
-0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
14,25
|
-0,09
|
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