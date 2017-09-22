Цена автогаза снизилась 22 сентября еще на 10 коп

С 21 по 22 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 9 коп./л - до 14,25 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 50 коп./л - до 13,40 грн/л цену снизил «Барс 2000», на 40 коп./л - до 13,94 грн/л и 14,25 грн/л цены опустились в сети «Надежда» и ZOG, соответственно. На 28-30 коп./л газ подешевел в сети SUN OIL и «Автотранс».

AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, Marshal, OKKO опустили цены в пределах 9-17 коп./л. SOCAR, UPG, «Параллель», «Восток», Авантаж», «Овис» и «Маркет» цены не меняли.

Напомним, накануне автомобильные партии сжиженного газа (FCA) подешевели на 540 грн/т - до 20 570 грн/т. К падению цен привел мощный избыток ресурса, сформировавшийся на рынке в середине сентября.

Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 11% (или на 1,79 грн/л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 22 сентября 2017 г., грн/л: