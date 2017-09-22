Цены на нефть не показывают единой динамики перед встречей комитета ОПЕК+

Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики в ожидании встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.31 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,05%, до 56,40 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла при этом на 0,14%, до 50,62 доллара за баррель.

Рынок ожидает встречу министерского мониторингового комитета, запланированную на пятницу, 22 сентября. В четверг министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страны-экспортеры нефти, договорившиеся о сокращении добычи, выполнили сделку в августе на 116%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Позднее в пятницу также будут опубликованы данные Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по динамике числа буровых установок в США за неделю. По итогам завершившейся 15 сентября рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на восемь штук, или на 0,85%, до 936 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 430 штук, или в 1,85 раза.