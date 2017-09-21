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Цена ДТ в опте выросла на 70 грн/т – до 23 850 грн/т
17:16 21.09.2017 |
В четверг, 21 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 70 грн/т - до 23 850 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в четверг на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Параллель», «Глуско Украина» и «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 23 650 грн/т, максимальная - 23 800 грн/т.
ЗНГК и «Альянс Ойл Украина» продавали дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской и Житомирской областях по 24 300-24 500 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 650 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол», «Альянс Ойл Украина» - в Ровенской по 24 500 грн/т, «Параллель» - в Житомирской по 24 300 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 800 грн/т. Шебелинским ДТ по 23 800-24 100 грн/т торговала GT Group и НК «Вест Ойл».
Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 21 сентября снизилась на 550 грн - до 30 100 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 200 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т.
Бензин марки А-92 подешевел на 170 грн/т - до 29 480 грн/т. С белорусской «двойкой» по 30 100 грн/т на рынок выходила только ЗНГК. НК «Вест Ойл» и GT Group предлагали шебелинскую «двойку» по 29 200-29 600 грн/т. Кременчугский ресурс «Укртатнафта» продавала по 29 000 грн/т.
Мелкооптовые партии дизтоплива в четверг подорожали на 8 коп./л - до 20,31 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 19,70-20,15 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - установили цены на уровне 20,00-20,10 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали WOG, «Инвестнефтепродукт», SOCAR, ВД «Интер», ЗНГК, «Темиртранс-Захид» и «Авиа Ойл» по 20,10-20,40 грн/л. «Премьера Ойл» торговала крменчугским ресурсом в Николаеве по 20,40 грн/л, а «Август Пром» - греческим по 19,60 грн/т. «Оранж Ойл» предлагал туркменский ресурс в Одесской области также по 20,30 грн/л.
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