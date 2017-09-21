Цены на бензины и ДТ 21 сентября минимально выросли

20-21 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 4 коп./л и на 2 коп./л - до 24,50 грн/л и до 25,23 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 1 коп./л (26,35 грн/л).

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 21 сентября, составила 22,58 грн/л (+2 коп./л).

В «А-95» отметили, что сети «AMIC» бензин А-92 подорожал на 0,19 грн/л - до 25,13 грн/л; дизтопливо подорожало на 0,24 грн/л - до 23,23 грн/л. Сеть «Маркет» повысила цену бензина А-92 на 53 коп./л, а бензина марки А-95 - на 57 коп./л.

Кроме того, такие сети как Shell, «Параллель», и Marshal повысили цены на топливо на 8-60 коп./л.

Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать с 8 сентября. Тогда стоимость бензинов и ДТ выросла в среднем на 10 коп./л. Последующие скачки цен произошли 14 и 19 числа текущего месяца. Таким образом, в период с 8 по 21 сентября средние цены бензины подорожали на 60 коп./л, а ДТ прибавило 61 коп./л.

По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, существуют все предпосылки для подорожания в сентябре дизельного топлива на 50 коп./л, а бензинов, в зависимости от марки, - на 50-80 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 21/20 сентября 2017 г., грн/л: