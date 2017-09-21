Цена на автогаз в Киеве опустилась ниже 13 грн/л

21 сентября цена автогаза в Киеве в некоторых сетях опустилась ниже 13 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на «Авантаж» газ подешевел на 40 коп./л до 12,95 грн/т, UPG в Киеве продает газ по 12,80 грн/л. Средняя же цена по стране с 20 по 21 сентября опустилась на 10 коп./л до 14,34 грн/л.

Большинство операторов опустили - AMIC, Shellm, OKKO, WOG, «Автотранс», «Овис» цены в пределах 3-15 коп./л. На 20-25 коп./л подешевел газ на KLO и SOCAR, «Параллели».

Накануне на аукционе «Укргаздобычи» СУГ подешевел до 17 540 грн/т. К падению цены на аукционе привел мощный избыток ресурса, сформировавшийся на рынке в середине сентября. «Базы залиты. Цены иногда валятся быстрее, чем росли в августе», - отмечал в беседе с enkorr участник торгов.

Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 11% (на 1,7 грн/л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 21 сентября 2017 г., грн/л: