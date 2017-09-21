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Цена на автогаз в Киеве опустилась ниже 13 грн/л
11:56 21.09.2017 |
21 сентября цена автогаза в Киеве в некоторых сетях опустилась ниже 13 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на «Авантаж» газ подешевел на 40 коп./л до 12,95 грн/т, UPG в Киеве продает газ по 12,80 грн/л. Средняя же цена по стране с 20 по 21 сентября опустилась на 10 коп./л до 14,34 грн/л.
Большинство операторов опустили - AMIC, Shellm, OKKO, WOG, «Автотранс», «Овис» цены в пределах 3-15 коп./л. На 20-25 коп./л подешевел газ на KLO и SOCAR, «Параллели».
Накануне на аукционе «Укргаздобычи» СУГ подешевел до 17 540 грн/т. К падению цены на аукционе привел мощный избыток ресурса, сформировавшийся на рынке в середине сентября. «Базы залиты. Цены иногда валятся быстрее, чем росли в августе», - отмечал в беседе с enkorr участник торгов.
Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
С начала сентября средняя розничная цена автогаза опустилась на 11% (на 1,7 грн/л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 21 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 20 сентября
|
AMIC
|
14,07
|
-0,14
|
Shell
|
14,66
|
-0,14
|
SOCAR
|
14,67
|
-0,22
|
SUN OIL
|
13,95
|
-0,08
|
UPG
|
13,33
|
-0,33
|
WOG
|
14,58
|
-0,05
|
Автотранс
|
14,28
|
-0,09
|
Параллель
|
14,49
|
-0,25
|
Авиас
|
14,34
|
-0,08
|
БРСМ-Нафта
|
14,19
|
-0,16
|
KLO
|
13,79
|
-0,20
|
Marshal
|
14,43
|
-0,13
|
Восток
|
13,15
|
0,00
|
Надежда
|
14,34
|
-0,05
|
Барс 2000
|
13,9
|
0,00
|
Авантаж
|
12,95
|
-0,40
|
Родник
|
14,10
|
-0,10
|
Овис
|
13,98
|
-0,12
|
ОККО
|
14,56
|
-0,03
|
Маркет
|
13,94
|
-0,75
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,28
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,32
|
-0,06
|
ZOG
|
14,65
|
0,00
|
Mango
|
14,10
|
-0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
14,34
|
-0,10
|
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