Золото подешевело до менее $1300 за унцию впервые с начала месяца на заявлениях ФРС

Цены на золото впервые в сентябре опустились ниже $1300 за тройскую унцию после того, как руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не исключило возможность повышения базовой процентной ставки в декабре.

Котировки контрактов на драгметалл с поставкой в декабре на бирже в Нью-Йорке упали на 1,5%, до 1297,4 доллара за унцию. Цена находится на самой низкой отметке с 24 августа.

Как сообщалось, в среду ФРС приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1-1,25% годовых, а также дала понять, что рассчитывает на еще один подъем ставки в этом году и три в следующем. Федрезерв также заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе в октябре.

Решения американского ЦБ поддержали доллар США, стоимость которого относительно евро в среду выросла на 0,85%. Сильный доллар является негативным фактором для сырьевых рынков, включая рынок золота.