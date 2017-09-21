Нефть дешевеет в ходе торгов 21 сентября, Brent торгуется у $56 за баррель

Фьючерсы на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов в четверг после значительного роста по итогам сессии в среду.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 EET в четверг опустилась на $0,25 (0,44%) - до 56,04 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,28 (0,55%) - до $50,41 за баррель.

Накануне нефть подорожала на данных министерства энергетики США о том, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе выросли на 4,59 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали еще более существенного подъема - на 10,1 млн баррелей.

Между тем запасы бензина упали на 2,13 млн баррелей, а резервы дистиллятов рухнули на 5,69 млн баррелей.

Также трейдеры ждут комментариев от представителей нефтедобывающих стран относительно возможности дальнейшего ограничения добычи нефти. В пятницу в Вене пройдет министерская встреча ОПЕК+, в ходе которой будет обсуждаться ход выполнения действующего соглашения о сокращении добычи.

За последние недели некоторые из представителей ОПЕК, включая Ирак, дали понять, что открыты к продлению договоренностей об ограничении добычи, срок действия которых истекает в начале следующего года.

Кроме того, рынок следит за ситуацией вокруг сделки по ядерной программе Ирана. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил ряд недостатков в условиях сделки, а ранее президент Дональд Трамп назвал ее "позором для США".