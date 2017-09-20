Цена дизтоплива в опте 20 сентября снизилась на 40 грн/т – до 23 780 грн/т

В среду, 20 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подешевели на 40 грн/т - до 23 780 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в среду на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Параллель» и «Закарпатнефтепродукт-М». Минимальная цена предложения составила 23 600 грн/т, максимальная - 23 700 грн/т.

ЗНГК и «Альянс Ойл Украина» продавали дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской и Житомирской областях по 24 200-24 500 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 400 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол», «Альянс Ойл Украина» - в Ровенской по 24 500 грн/т, «Параллель» - в Житомирской по 24 200 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 800 грн/т. Шебелинским ДТ по 23 800-24 000 грн/т торговала GT Group и НК «Вест Ойл».

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 20 сентября выросла на 70 грн - до 30 650 грн. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 900 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 500 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т.

Бензин марки А-92 подорожал на 190 грн/т - до 29 650 грн/т. С белорусской «двойкой» по 30 100 грн/т на рынок выходила только ЗНГК. НК «Вест Ойл» предлагала шебелинскую «двойку» по 29 600 грн/т. Кременчугский ресурс «Укртатнафта» продавала по 29 250 грн/т.

Мелкооптовые партии дизтоплива в среду подорожали на 5 коп./л - до 20,23 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 19,60-20,15 грн/л. Поставщик белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» - держит цены на уровне 19,85-19,95 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали WOG, «Инвестнефтепродукт», ОККО, ВД «Интер», ЗНГК и «Авиа Ойл» по 19,98-20,20 грн/л. «Премьера Ойл» торговала греческим ресурсом в Николаеве по 20,00 грн/л, а «Август Пром» - по 19,60 грн/т. «Оранж Ойл» предлагал туркменский ресурс в Одесской области также по 20,15-20,20 грн/л.