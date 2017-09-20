Финансовые новости
- |
- 20.09.17
- |
- 23:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цена дизтоплива в опте 20 сентября снизилась на 40 грн/т – до 23 780 грн/т
17:51 20.09.2017 |
В среду, 20 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подешевели на 40 грн/т - до 23 780 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в среду на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Параллель» и «Закарпатнефтепродукт-М». Минимальная цена предложения составила 23 600 грн/т, максимальная - 23 700 грн/т.
ЗНГК и «Альянс Ойл Украина» продавали дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской и Житомирской областях по 24 200-24 500 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 400 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол», «Альянс Ойл Украина» - в Ровенской по 24 500 грн/т, «Параллель» - в Житомирской по 24 200 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 800 грн/т. Шебелинским ДТ по 23 800-24 000 грн/т торговала GT Group и НК «Вест Ойл».
Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 20 сентября выросла на 70 грн - до 30 650 грн. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 900 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 500 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т.
Бензин марки А-92 подорожал на 190 грн/т - до 29 650 грн/т. С белорусской «двойкой» по 30 100 грн/т на рынок выходила только ЗНГК. НК «Вест Ойл» предлагала шебелинскую «двойку» по 29 600 грн/т. Кременчугский ресурс «Укртатнафта» продавала по 29 250 грн/т.
Мелкооптовые партии дизтоплива в среду подорожали на 5 коп./л - до 20,23 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 19,60-20,15 грн/л. Поставщик белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» - держит цены на уровне 19,85-19,95 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали WOG, «Инвестнефтепродукт», ОККО, ВД «Интер», ЗНГК и «Авиа Ойл» по 19,98-20,20 грн/л. «Премьера Ойл» торговала греческим ресурсом в Николаеве по 20,00 грн/л, а «Август Пром» - по 19,60 грн/т. «Оранж Ойл» предлагал туркменский ресурс в Одесской области также по 20,15-20,20 грн/л.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Избрание нового члена Набсовета "Нафтогаза" сорвано
|"Шухер" в Полтавской мэрии: За кем приходили следователи прокуратуры
|Когда Александр Лукашенко получит паспорт Вейшнории
|Порошенко просит Совбез ООН развернуть миротворческую миссию на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Избрание нового члена Набсовета "Нафтогаза" сорвано
|Нефть продолжает расти на данных о запасах, Brent торгуется у $55,87 за баррель
|Цена дизтоплива в опте 20 сентября снизилась на 40 грн/т – до 23 780 грн/т
|Законопроект о пенсионной реформе доработали: основные параметры
|В январе-августе объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 22,3% до 3,2 млрд гривен
|Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7% - Госстат
Это интересно
|В BMW задумали отказаться от автомобильных ключей
|Не бойтесь искусственного разума, он нас спасет
|Репутация Samsung все же пострадала
|Continental научит шины менять форму
|Жизнь без стресса: 10 самых спокойных городов в мире
|Мошенники похищали деньги клиентов российского Сбербанка, используя выброшенные чеки
|Китайская премиум-марка Wey построила гибридный кроссовер