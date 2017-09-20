Цена на автогаз 20 сентября снизилась на 20 коп.

С 19 по 20 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 18 коп./л - до 14,45 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В сети «Восток» автогаз подешевел на 35 коп./л - до 13,15 грн/л. SUN OIL и «Укрнафта» снизили цены на 28 коп./л - до 14,03 грн/л и 14,37 грн/л, соответственно.

В сетях ОККО и WOG газ подешевел на 18 коп./л и 24 коп./л.

AMIC, Shell, SOCAR, UPG, «Автотранс», «Авиас», «БРСМ-Нафта», «Родник», KLO, Marshal, «Надежда», «Татнефть» и Mango снизили цены СУГ на 5-27 коп./л.

Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

С начала сентября цена автогаза опустилась на 9%.

Стоимость автогаза на АГЗС на 20 сентября 2017 г., грн/л: