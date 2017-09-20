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Цена на автогаз 20 сентября снизилась на 20 коп.
13:02 20.09.2017 |
С 19 по 20 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 18 коп./л - до 14,45 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В сети «Восток» автогаз подешевел на 35 коп./л - до 13,15 грн/л. SUN OIL и «Укрнафта» снизили цены на 28 коп./л - до 14,03 грн/л и 14,37 грн/л, соответственно.
В сетях ОККО и WOG газ подешевел на 18 коп./л и 24 коп./л.
AMIC, Shell, SOCAR, UPG, «Автотранс», «Авиас», «БРСМ-Нафта», «Родник», KLO, Marshal, «Надежда», «Татнефть» и Mango снизили цены СУГ на 5-27 коп./л.
Напомним, что украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.
С начала сентября цена автогаза опустилась на 9%.
Стоимость автогаза на АГЗС на 20 сентября 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Динамика к 19 сентября
|
AMIC
|
14,21
|
-0,05
|
Shell
|
14,80
|
-0,20
|
SOCAR
|
14,89
|
-0,04
|
SUN OIL
|
14,03
|
-0,28
|
UPG
|
13,67
|
-0,27
|
WOG
|
14,63
|
-0,24
|
Автотранс
|
14,37
|
-0,10
|
Параллель
|
14,74
|
0,00
|
Авиас
|
14,42
|
-0,21
|
БРСМ-Нафта
|
14,35
|
-0,14
|
Барс 2000
|
13,90
|
0,00
|
Авантаж
|
13,35
|
0,00
|
Родник
|
14,20
|
-0,10
|
KLO
|
13,99
|
-0,20
|
Marshal
|
14,57
|
-0,07
|
Восток
|
13,15
|
-0,35
|
Надежда
|
14,39
|
-0,10
|
Овис
|
14,10
|
0,00
|
ОККО
|
14,59
|
-0,18
|
Маркет
|
14,69
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,28
|
-0,15
|
Укрнафта
|
14,37
|
-0,28
|
ZOG
|
14,65
|
0,00
|
Mango
|
14,12
|
-0,12
|
Средняя цена в Украине:
|
14,45
|
-0,18
|
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