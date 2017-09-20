Цены на бензины и ДТ 20 сентября замедлили рост

С 19 по 20 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины замедлили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л и на 2 коп./л - до 24,46 грн/л и до 25,21 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 2 коп./л (26,33 грн/л).

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 20 сентября, составила 22,54 грн/л (+2 коп./л).

В «А-95» отметили, что все виды топлива подорожали в харьковской сети «Овис»: бензин А-92 на 1,44 грн/л - до 24,96 грн/л; А-95 на 1,56 грн/л - до 25,98 грн/л, А-95+ на 1,02 грн/л - до 27,48 грн/л; ДТ - до 23,46 грн/л (+54 коп./л). KLO повысила цену ДТ на 50 коп./л.

Кроме того, такие сети как Shell, SUN OIL, «Татнефть»» и Mango повысили цены на топливо на 9-25 коп./л.

Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать с 8 сентября.

По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, существуют все предпосылки для подорожания в сентябре дизельного топлива на 50 коп./л, а бензинов, в зависимости от марки, - на 50-80 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 20/19 сентября 2017 г., грн/л: