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Информация об агентстве
Цены на бензины и ДТ 20 сентября замедлили рост
11:43 20.09.2017 |
С 19 по 20 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины замедлили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л и на 2 коп./л - до 24,46 грн/л и до 25,21 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 2 коп./л (26,33 грн/л).
Стоимость дизтоплива, по состоянию на 20 сентября, составила 22,54 грн/л (+2 коп./л).
В «А-95» отметили, что все виды топлива подорожали в харьковской сети «Овис»: бензин А-92 на 1,44 грн/л - до 24,96 грн/л; А-95 на 1,56 грн/л - до 25,98 грн/л, А-95+ на 1,02 грн/л - до 27,48 грн/л; ДТ - до 23,46 грн/л (+54 коп./л). KLO повысила цену ДТ на 50 коп./л.
Кроме того, такие сети как Shell, SUN OIL, «Татнефть»» и Mango повысили цены на топливо на 9-25 коп./л.
Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать с 8 сентября.
По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, существуют все предпосылки для подорожания в сентябре дизельного топлива на 50 коп./л, а бензинов, в зависимости от марки, - на 50-80 коп./л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 20/19 сентября 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,94
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
26,71
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Shell
|
25,61
|
0,09
|
26,61
|
0,10
|
29,07
|
0,10
|
23,65
|
0,20
|
SOCAR
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,34
|
0,06
|
24,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
21,37
|
0,00
|
WOG
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Автотранс
|
23,78
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
21,98
|
0,00
|
Параллель
|
25,66
|
0,00
|
26,66
|
0,00
|
27,46
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
Авиас
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,29
|
0,00
|
23,85
|
0,00
|
24,83
|
0,00
|
21,03
|
0,00
|
KLO
|
23,79
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
27,29
|
0,50
|
22,49
|
0,00
|
Marshal
|
22,38
|
0,00
|
23,70
|
0,00
|
x
|
x
|
21,20
|
0,00
|
Восток
|
24,35
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
Надежда
|
23,64
|
0,00
|
24,63
|
0,00
|
25,14
|
0,00
|
21,94
|
0,00
|
Овис
|
24,96
|
1,44
|
25,98
|
1,56
|
27,48
|
1,02
|
23,46
|
0,54
|
ОККО
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Маркет
|
22,79
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
x
|
x
|
22,22
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,70
|
0,24
|
24,66
|
0,24
|
25,68
|
0,24
|
21,96
|
0,24
|
Укрнафта
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
ZOG
|
23,80
|
0,00
|
24,30
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
21,80
|
0,00
|
Mango
|
23,29
|
0,00
|
24,82
|
0,17
|
25,99
|
0,25
|
22,24
|
0,25
|
Средняя цена в Украине:
|
24,46
|
0,01
|
25,21
|
0,02
|
26,34
|
0,02
|
22,56
|
0,02
|
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