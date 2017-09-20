Цена дизтоплива в опте 19 сентября выросла на 90 грн/т – до 23 820 грн/т

Во вторник, 19 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 90 грн/т - до 23 820 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом во вторник на ст. Новоград-Волынский вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Параллель», «Закарпатнефтепродукт-М» и «Глуско Украина». Минимальная цена предложения составила 23 600 грн/т, максимальная - 23 7800 грн/т.

ЗНГК, «Бизнес Солюшенс» и «Альянс Ойл Украина» продавали дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской и Житомирской областях по 24 050-24 500 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 400 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол», «Альянс Ойл Украина» - в Ровенской по 24 500 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 800-23 850 грн/т. Шебелинским ДТ по 24 000 грн/т торговала GT Group.

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 19 сентября выросла на 10 грн - до 30 580 грн. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 900 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 500 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» выставляли по 30 400-30 450 грн/т.

Бензин марки А-92 подешевел на 260 грн/т - до 29 460 грн/т. С белорусской «двойкой» по 30 100 грн/т на рынок выходила только ЗНГК. GT Group предлагала шебелинскую «двойку» по 29 200 грн/т. Кременчугский русурс «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» продавали по 29 250- 29 300 грн/т.

Мелкооптовые партии дизтоплива во вторник подорожали на 9 коп./л - до 20,17 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 19,60-20,00 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - держат цены на уровне 19,75-19,85 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали ОККО, «Инвестнефтепродукт», ВД «Интер», ЗНГК и «Авиа Ойл» по 19,70-20,20 грн/л. «Премьера Ойл» торговала греческим ресурсом в Николаеве по 20,00 грн/л, а «Август Пром» - по 19,60 грн/т.