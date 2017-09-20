Крупные сети продолжают повышать цены на ДТ и бензины 19 сентября

С 18 по 19 сентября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 8 коп./л - до 24,45 грн/л и до 25,20 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 9 коп./л (26,33 грн/л).

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 19 сентября, составила 22,54 грн/л (+9 коп./л).

В «А-95» отметили, что в сети SOCAR все виды топлива подорожали на 50 коп./л: бензин А-92 - до 26,49 грн/л; А-95 - до 27,49 грн/л, А-95+ - до 28,49 грн/л; ДТ - до 24,45 грн/л. На 50 коп./л подорожали все виды бензинов в сети ОККО. WOG повысил стоимость ДТ также на 50 коп./л.

Кроме того, такие сети как Shell, UPG, «Автотранс», «Параллель», «Надежда» и «Татнефть» повысили цены на топливо на 1-40 коп./л.

Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать с 8 сентября.

По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, существуют все предпосылки для подорожания в сентябре дизельного топлива на 50 коп./л, а бензинов, в зависимости от марки, - на 50-80 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 19/18 сентября 2017 г., грн/л: