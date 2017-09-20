Цена автогаза понемногу снижается 19 сентября

С 18 по 19 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 8 коп./л - до 14,63 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сильнее всего газ подешевел в сети UPG на 47 коп./л - до 13,93 грн/л. «Овис» и KLO снизили цены на 30 коп./л - до 14,1-14,19 грн/л, соответственно. SUN OIL, «Параллель», WOG и «Татнефть-АЗС-Украина» снизили цены в пределах 15-25 коп./л. На SOCAR, OKKO, «БРСМ-Нафта» цены опустились на 5-7 коп./л

Часть операторов - Shell, «Автотранс», «Восток», «Надежда», «Барс 2000», «Род Ник», «Маркет», ZOG и Mango - цены не меняли.

Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

С начала сентября цена автогаза опустилась на 9%.

Стоимость автогаза на АГЗС на 19 сентября 2017 г., грн/л: