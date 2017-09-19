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Цены на нефть снижаются 19 сентября на прогнозах о добыче в США
08:49 19.09.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром после публикации прогноза Минэнерго США по добыче сланцевой нефти в стране в октябре, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.59 EET стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18%, до 55,38 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,12%, до 50,29 доллара за баррель.
Нефтяные трейдеры реагируют на данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Согласно прогнозу EIA, опубликованному днем ранее, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в октябре вырастет по сравнению с сентябрем на 79 тысяч баррелей в сутки - до 6,083 миллиона баррелеEETй. На данный момент оценка добычи в сентябре составляет 6,004 миллиона баррелей в сутки. EIA также ожидает в октябре роста добычи газа в США на 788 миллионов кубических футов - до 59,745 миллиарда кубических футов в сутки.
Кроме того, участники рынка ожидают заседания технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+, которое состоится в среду, 20 сентября, а также встречи министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти в составе Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России в Вене, которая запланирована на пятницу, 22 сентября.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
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