Валовой внешний долг Украины во II кв.-2017 возрос на 1,05% – НБУ

Валовой внешний долг Украины по состоянию на начало июля составлял $114,836 млрд, что на 1,05% больше, чем на начало апреля 2017 года, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Всего с начала года валовой внешний долг страны возрос на 1,16%.

Как уточняет центробанк, долг госуправления в апреле-июне возрос на 2,36% - до $37,315 млрд, обязательства НБУ – на 18,45%, до $7,582 млрд. Динамика с начала года соответственно составила 2,59% и 21,47%. Правительственный долг и обязательства НБУ представлены исключительно долгосрочными заимствованиями.

Объем обязательств других секторов в отчетном периоде возрос на 1,44% - до $54,089 млрд, по прямым инвестициям почти не изменился – возрос до $9,09 млрд с $9,007 млрд. Рост указанных показателей с начала года соответственно составил 1,44% и 5,29%.

В то же время депозитные корпорации сократили долг на 19,76% - до $6,78 млрд. Сокращение с начала года составило 24,38%.

Львиная доля валового внешнего долга представлена в долларах США – 71,5%. Еще 12,7% составляют обязательства в SDR (специальные права заимствований) и 12,2% - в евро.

Нацбанк также уточняет, что чистые внешние активы по состоянию на начало июля составили $583 млн, тогда как к концу первого квартала чистый валовой внешний долг составлял $1,275 млрд.

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июле 2017 года возрос на 1,4%, или на $1,05 млрд – до $76,06 млрд, сообщило Министерство финансов на своем сайте во вторник. В национальной валюте госдолг возрос на 0,69%, или на 13,45 млрд грн – до 1 трлн 971,15 млрд грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении возрос на 7,17%, в гривне – на 2,14%.

Закон о госбюджете-2017 после пересмотра в июле предполагает предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 823,7 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,4 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.