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Цена дизтоплива в опте 18 сентября выросла на 90 грн/т – до 23 730 грн/т
15:19 18.09.2017 |
В понедельник, 18 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 90 грн/т - до 23 730 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С дизтопливом в понедельник на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Параллель», «Закарпатнефтепродукт-М», «Темиртранс-Захид» и «Белойл Систем». Минимальная цена предложения составила 23 550 грн/т, максимальная - 23 800 грн/т.
ЗНГК продавала дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской области по 24 100 грн/т, а «Альянс Ойл Украина» в Житомирской - по 24 500 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 400 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол», «Альянс Ойл Украина» - в Ровенской по 24 500 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 800 грн/т.
Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 18 сентября снизилась на 60 грн - до 30 570 грн. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 900 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 800 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т. По такой же цене ОККО предлагала шебелинский ресурс.
Бензин марки А-92 подорожал на 110 грн/т - до 29720 грн/т. С белорусской «двойкой» по 29 900-30 000 грн/т на рынок выходила только ЗНГК. «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 29 250 грн/т.
Мелкооптовые партии дизтоплива в понедельник подорожали на 11 коп./л - до 20,08 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 19,60-19,95 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - держат цены на уровне 19,75-19,80 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали ОККО, «Инвестнефтепродукт», ВД «Интер», ЗНГК и «Авиа Ойл» по 19,80-20,00 грн/л. «Премьера Ойл» торговала греческим ресурсом в Николаеве по 20,00 грн/л. «Оранж Ойл» предлагал туркменский ресурс в Одесской области также по 20,00 грн/л.
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