С 15 по 18 сентября цены на дизельное топливо и бензины в крупных сетях АЗС продолжили расти

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети WOG на 50 коп./л подорожали все бензины: А-92 - до 26,49 грн/л; А-95 - до 27,49 грн/л; А95+ - до 28,49 грн/л.

В сети «Привата» цены на все виды топлива также подняты на 50 коп./л. Дизельное топливо в сети ОККО подорожало на 50 коп./л - до 24,49 грн/л.

Кроме того, на 3-65 коп./л бензины и дизтопливо подорожали на станциях AMIC, SUN OIL, «Автотранс», «БРСМ-Нафта», KLO, Marshal, «Овис», «Укрнафта» и Mango.

По данным «А-95», средняя стоимость бензинов марки А-92 в понедельник составляет 24,37 грн/л (+33 коп./л ), бензинов марки А-95 - 25,12 грн/л (+33 коп./л ). Средняя цена бензина А-95+ выросла на 28 коп./л - до 26,24 грн/л. Стоимость дизтоплива, по состоянию на сегодня, достигла 22,44 грн/л (+30 коп./л).

Как сообщал enkorr, дизельное топливо и бензины в сетях украинских АЗС начали дорожать в пятницу, 8 сентября. 11 и 12 сентября цены на ДТ и бензины в среднем выросли на 10-14 коп./л, а в некоторых сетях рост составил 50 коп./л.

По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, существуют все предпосылки для подорожания в сентябре дизельного топлива на 50 коп./л, а бензинов, в зависимости от марки, - на 50-80 коп./л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/15 сентября 2017 г., грн/л: