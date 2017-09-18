Цена автогаза 18 сентября снизилась еще на 15 коп./л

С 15 по 18 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились еще на 15 коп./л - до 14,71 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Цены на газ опустили практически все операторы рынка.

Больше всего цены за выходные опустились в запорожской сети ZOG - на 65 коп./л, до 14,65 грн/л.

На 30 коп./л цену снизил AMIC. В этой сети газ торгуется по 14,3 грн/л.

KLO, OKKO, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Овис», «Укрнафта» и «Авиас» снизил цену в пределах 20 коп./л.

Дешевле всего газ продается в сети «Авантаж» - по 13,35 грн/л, в сети «Восток» («Глуско Украина») цена составляет 13,50 грн/л, на «Барс 2000» - 13,90 грн/л.

Украинские цены на автогаз в августе 2017 г. поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину - сжиженный газ - подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.