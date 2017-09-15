Цена дизтоплива в опте выросла на 180 грн/т – до 23 640 грн/т

В пятницу, 15 сентября, железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 180 грн/т - до 23 640 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом в пятницу на ст. Новоград-Волынский вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Глуско Украина», «Темиртранс-Захид» и «Белойл Систем». Минимальная цена предложения составила 23 450 грн/т, максимальная - 23 750 грн/т.

ЗНГК продавала дизтопливо белорусских НПЗ в Киевской и Житомирской областях по 23 950-24 050 грн/т. Литовское дизтопливо по 24 400 грн/т в Киевской области предлагал «Гранд Петрол». Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 23 500 грн/т.

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 15 сентября выросла на 30 грн - до 30 630 грн. Белорусское топливо этой марки предлагала ЗНГК по 30 700-30 800 грн/т. Литовским ресурсом в Киевской области торговал «Гранд Петрол» по 31 800 грн/т. Кременчугскую «пятерку» «Укртатнафта» выставляла по 30 400 грн/т.

Бензин марки А-92 подорожал на 220 грн/т - до 29 610 грн/т. С белорусской «двойкой» по 29 800-30 000 грн/т на рынок выходили ЗНГК, НК «Вест Ойл» и ОККО. «Укртатнафта» торговала кременчугским ресурсом по 29 250 грн/т, GT Group предлагала шебелинский продукт по 29 200 грн/т.

Мелкооптовые партии дизтоплива в пятницу подорожали на 14 коп./л - до 19,98 грн/л. ОККО, «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торговали трубопроводным ресурсом по 19,50-19,80 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Укрпалетсистем» и «Укроилпродукт» - держат цены на уровне 19,65-19,80 грн/л. В Киевской области ДТ производства белорусских НПЗ предлагали ОККО, WOG, ВД «Интер», ЗНГК и «Авиа Ойл» по 19,60-20,00 грн/л. Ресурс «Укртатнафты» торговался по 19,50 грн/л.